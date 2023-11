El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció por la posible renuncia de Marcelo Ebrard Casaubón como militante de Morena, te contamos qué fue lo que dijo.

En la conferencia mañanera de hoy 9 de noviembre, AMLO habló de la posible renuncia que Marcelo Ebrard presentaría hoy a Morena, luego de que impugnó el proceso interno donde Claudia Sheinbaum resultó ganadora.

Ello luego de que tanto Marcelo Ebrard como la denominada Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la 4T, compitieron en encuestas para elegir al candidato presidencial de Morena en las elecciones 2024.

Sin embargo, tras su derrota, Ebrard impugnó el resultado acusando una serie de irregularidades en el proceso, y ante la inexistente respuesta de Morena a su solicitud, el amigo de AMLO podría dejar el partido hoy 9 de noviembre.

AMLO asegura que Marcelo Ebrard es libre de hacer lo que quiera

Desde el Salón de Tesorería del Palacio Nacional, AMLO afirmó que “somos libres” y que Marcelo Ebrard puede actuar según le parezca, conforme a sus convicciones, principios e ideales.

El presidente dijo que “no hay que presionar a nadie” , con respecto a la supuesta salida de Marcelo Ebrard, a quien describió como una persona inteligente.

“Somos libres, y no hay que presionar a nadie, todo mundo tiene que actuar en función de sus convicciones, de sus principios, de sus ideales y yo siempre he dicho que Marcelo es una gente inteligente, lo sostengo” AMLO

Además, AMLO recordó que en la candidatura presidencial de 2012, él y Marcelo Ebrard compitieron para saber quién representaría al PRD rumbo a la presidencia de México, sin embargo, el ahora presidente resultó ganador y Ebrard aceptó su derrota.

“No solo trabajamos juntos, si no nos tocó participar para ser candidatos a la presidencia, nos hicieron encuestas y él acepto el resultado sin pedir nada a cambio, y vaya que estaban los mismos conservadores, corruptos, encampanandolo y ayudándolo” AMLO

AMLO desea que Marcelo Ebrard seda a la unidad, porque si no piensa en el pueblo “es un oportunista”

En ese sentido, y tras recordar la historia de la encuesta en la que compitieron él y Marcelo Ebrard, AMLO dijo que “ojalá y se de la unidad pensando en el proyecto” de Morena, con respecto al anuncio del excanciller mexicano.

Pues, de ser lo contrario, “no puede llamarse político”, señaló el presidente, quien afirmó que “si no se piensa en el pueblo, si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político, no es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar”.

Ello debido a que, según sus palabras, la politíca no se trata de “quítate tú porque quiero yo”, sino de luchar por ideales y principios, no por cargos.

“Quien no tiene ideales, quien no piensa en el pueblo, no piensa en la nación, es un politiquero, un arribista, un grillo, no puede llamarse político, la política es un noble oficio, es lo que nos permite servir a nuestros semejantes, y es también un imperativo ético” AMLO

“Entonces ojalá y lo que prevalezca sea el interés general”, sentenció AMLO tras asegurar que Marcelo Ebrard es libre, pero que ojalá y piense en el proyecto que encabeza Morena.

Encuesta MetricsMX rumbo a las elecciones presidenciales de 2024

De acuerdo con la encuesta MetricsMX sobre los candidatos presidenciales de las elecciones 2024, Claudia Sheinbaum mantiene ventaja ante cualquiera de sus contendientes.

Pues la encuesta indica que Claudia Sheinbaum ganaría por cerca de 35 puntos sobre la abanderada del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, y el posible candidato de Movimiento Ciudadano queda por debajo del 10 por ciento de apoyo, incluido Marcelo Ebrard.

En ese sentido, los porcentajes que señala la encuesta son los siguientes: