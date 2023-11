El excanciller Marcelo Ebrard desmintió estar hospitalizado en la Ciudad de México (CDMX) como se difundió en algunos medios de comunicación.

A través de un video, Marcelo Ebrard respondió a la información sobre su supuesta hospitalización en CDMX tal como lo reportó la revista Proceso este miércoles.

Y es que según la mencionada revista, el excanciller fue internado en el Hospital Ángeles del Pedregal por un cuadro de presión arterial elevado.

En el video compartido en sus redes sociales, el excanciller Marcelo Ebrard desmintió el rumor sobre su supuesta hospitalización en la CDMX debido a un problema de presión arterial.

Señaló que publicó la grabación luego de que le compartieron una nota de la revista Proceso en la que se reportaba su hospitalización.

Ebrard Casaubón aseguró estar bien de salud y dijo encontrarse en su oficina al momento de grabar el video.

“Hola, muy buen día, me da mucho gusto saludarles. Pues ya de regreso a mis actividades habituales en El Camino de México. Me gustaría darles este mensaje, porque me acaban de pasar esta nota de que estoy internado en el hospital y no. Como ustedes pueden ver, no estoy en el hospital. Estoy muy bien, estoy en mi oficina, estoy trabajando, les mando un cordial abrazo. Y no es cierta esta información”

Marcelo Ebrard. Excanciller