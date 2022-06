Alejandro Moreno hizo una propuesta desesperada donde expuso la “necesidad” de que todos en México se armen; sin embargo, esta propuesta podría hacer que el PRD deje la alianza Va por México.

Jesús Zambrano rechazó que el PRD vaya a apoyar la iniciativa de armar a la ciudadanía como medida de combate a la inseguridad.

“De una vez lo digo: No estamos de acuerdo con eso y de ninguna manera vamos a acompañar la propuesta”

En entrevista para Así las cosas, Zambrano dijo que, aunque no quiere adelantar vísperas, el PRD podría dejar la alianza Va por México si Alejandro Moreno insiste con armar a los mexicanos.

Sin embargo, dijo que dicha iniciativa ni siquiera ha sido planteada a la alianza y aclaró que los líderes de los partidos miembro:

se reúnen cada semana.

Jesús Zambrano dijo que incluso desconocía la posibilidad de que se presentara una propuesta de esa magnitud.

Asimismo, aseveró que no es una iniciativa que el Sol Azteca comparta pues no cree que “vaya a ser la solución a un problema real que se ha agudizado en el país” como lo es la inseguridad.

“No estamos de acuerdo y no vamos a acompañar esta propuesta…Yo no quisiera adelantar vísperas (pero) si ellos insistieran como condición para mantener la alianza que apoyáramos eso, por supuesto que diríamos ‘no, así no podemos continuar’”

Jesús Zambrano, dirigente del PRD