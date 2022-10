Pío López Obrador, hermano de AMLO, deberá acudir a comparecer ante Fiscalía Electoral, debido a que fue citado desde la semana pasada.

Fue desde el pasado viernes 14 de octubre, cuando la Fiscalía Electoral Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) giró el citatorio para la comparecencia del hermano de AMLO.

El citatorio para que Pío López Obrador comparezca, se giró como parte de la carpeta de investigación FED/FEPADE/FEPADE CDMX/0000380/2020, que se abrió por presuntos delitos electorales.

De acuerdo con lo indicado en reportes, al ser notificado del citatorio para comparecer, Pío López Obrador respondió a la Fiscalía Electoral por medio de una carta.

En dicha misiva, el hermano de AMLO advirtió la liberación del oficio con el que fue llamado a comparecer, incumple el amparo que obtuvo previamente.

Al respecto, el hermano del mandatario nacional refirió que el citatorio “se encuentra en claro incumplimiento a la ejecutoria de amparo”.

Fue la semana pasada cuando Pío López Obrador obtuvo un amparo en contra de la determinación del INAI, para que la Fiscalía General de la República publique la carpeta de investigación en su contra.

Previamente, el mismo hermano de AMLO entregó de forma voluntaria al INE la información que se abrió en su contra por la difusión de videos donde aparece recibiendo dinero en efectivo.

Cabe destacar que el abogado de Pío López Obrador, afirmó que no había sido citado a comparecer ante Fiscalía Electoral Especializada en materia de Delitos Electorales ( Fisel ) .

Entrevistado en el noticiario de Azucena Uresti, el abogado del hermano de AMLO afirmó que no han recibido ningún citatorio para que acuda a comparecer ante la Fiscalía Electoral.

Así lo aseguró Pablo Hernández Romo Valencia, abogado de Pío López Obrador, quien aseveró que no había recibido ningún citatorio por parte de las autoridades electorales.

“No he recibido ninguno (citatorio). Antes de que tomara tu llamada, no hay absolutamente nada (...) A mí no me ha llegado absolutamente nada por correo electrónico, que es por donde me llegan (los citatorios) y no tengo porque ocultar nada”

Pablo Hernández Romo Valencia