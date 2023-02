Piden aplicar la Ley Olimpia contra Rocío Abreu, la senadora de Morena que amagó con revelar un video de la también legisladora panista, Lilly Téllez.

Fue durante el debate por el Plan B de la Reforma Electoral, que Rocío Abreu aseguró que pronto saldrá a la luz un video de Lilly Téllez no apto para menores de edad.

Su amenaza surgió luego de que la panista recordó las grabaciones de la senadora de Morena en donde se le observa con millones de pesos en efectivo.

Sin embargo, dicho amago ha generado gran indignación entre las mexicanas, quienes le recordaron a Rocío Abreu la existencia de la Ley Olimpia, y pidieron que se aplique en su contra.

Fue en Twitter que mexicanas expresaron la gravedad de la coacción que realizó la senadora, y pidieron que se le aplique la Ley Olimpia.

Cabe destacar que la Ley Olimpia señala como delito el grabar y difundir imágenes, audios o videos íntimos sin consentimiento de la víctima; pero también el amenazar con su divulgación.

Por ello, pidieron que dicha ley se aplique en contra de Rocío Abreu, por conminar a Téllez con la difusión de un video “no apto para menores de 18 años″.

Debido al impacto de sus palabras, y tras la petición de que se aplique la Ley Olimpia en su contra, la senadora Rocio Abreu aseguró que ella no amenazó a Téllez con difundir un video “intimo”.

En redes sociales, la morenista expuso: “yo dije video no apto para menores, no intimo”.

No obstante, los cibernautas la señalaron como hipócrita y le dijeron que en dado caso, un video no apto para menores de 18 años e intimo “es lo mismo”.

Mientras que otro aseguraron que aunque el video de Téllez no sea de índole sexual, difundir datos de otras personas sin su consentimiento sigue siendo un delito.

Yo dije video no apto para menores, no intimo. 😉👍

Cabe destacar que lo dicho por Rocío Abreu durante el debate fue que pronto saldría un video de Lilly Téllez, aunque indicó que el problema con él es que no es apto para menores de edad.

Además, la morenista agregó que una mujer de nombre Melisa y la esposa del arquitecto, a quien presuntamente Téllez le quito la casa, le mandan saludos.

“Y Lilly no te preocupes, va a salir tu video, nada más que el tuyo no es para menores de 18 años, ese es el problema y sin duda alguna, cuando quieras decirme algo dimelo de frente, no quieras increparme en el baño y después vengas aquí a rasgarte las vestiduras y a llorar porque uno te dijo algo, al final de cuentas quien se lleva se aguanta.

No solo te manda saludos Marissa, sino la esposa del arquitecto a quien le quitaste la casa.”

Rocio Abreu