El periodista Ricardo Pablo Belmont de Perú, le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) su reelección en México.

Antes de finalizar la conferencia mañanera del 3 de mayo, el presidente dio la palabra al periodista peruano, quien le pidió reelegirse como presidente de México para darle continuidad a sus proyectos.

El también aspirante a la presidencia de Perú aseguró que tanto él como su hijo sienten admiración por AMLO por ser un presidente que ha hecho lo que ningún otro en América Latina.

Sin embargo, AMLO aseguró que “no hay que tenerle mucho apego al dinero ni al poder”, por lo que dejará su presidencia y resaltó que en México habrá “relevo generacional” para la Cuarta Transformación.

El periodista Ricardo Pablo Belmont Casinelli pidió a AMLO su reelección como presidente de México.

De acuerdo con Belmont, representa a un medio que ha sido perseguido por al menos 50 años, por lo que resaltó la importancia de estar en un lugar que a su consideración representa libertad.

El periodista resaltó que en México hay libertad por lo que AMLO no puede dejar aún la presidencia.

Esto porque es importante que continúe con la Cuarta Transformación que “ha trascendido las fronteras de México” pero no puede realizarse en 6 años.

Por ello, aseguró que se siente preocupado por la continuidad del movimiento y resaltó que AMLO no puede irse todavía.

“La Cuarta Transformación no puede morir cuando usted deje la presidencia. Usted representa la voz y la esperanza de jóvenes como mi hijo que ha venido acá, que hoy se ponen de pie. Pero me preocupa algo: Los hombres pasan y muchas veces a través del tiempo son valorados cuando ya no están…usted no se puede ir presidente, perdóneme. Digo que usted no se puede ir porque la Cuarta Transformación no puede realizarse en 6 años”

Ricardo Pablo Belmont, periodista de Perú