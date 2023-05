¿Quién es Ricardo Belmont? El periodista, ex alcalde de Lima y aspirante presidencial peruano que le pidió la reelección al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Fue durante la conferencia mañanera de hoy 3 de mayo que Ricardo Belmont le pidió a AMLO que no se vaya de la presidencia y continúe con la Cuarta Transformación (4T) de México.

El peruano, quien se dijo admirador de AMLO, aseguró que el presidente mexicano ha hecho lo que ningún otro ejecutivo federal en América Latina, por lo que le solicitó reelegirse.

Su comentario causó gran polémica y la respuesta negativa del mandatario federal, pero ¿quién es Ricsrdo Belmont, el admirador de AMLO?

Su nombre completo es Ricardo Pablo Belmont Cassinelli, el hombre de 77 años de edad nació en Lima el 29 de agosto de 1945 y es conocido por ser:

Además, Ricardo Belmont fungió como alcalde de Lima en dos periodos, de 1990 a 1992 y de 1993 a 1995, además se desempeñó como congresista de Perú de 2009 a 2011.

El hombre cuenta con estudios en Administración por la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima.

Igualmente, Ricardo Belmont fue candidato a la presidencia de Perú en dos ocasiones, la primera en 1995 con el partido Movimiento OBRAS.

En esa elección el peruano fue derrotado por Alberto Fujimori, y Belmort se convirtió en opositor del gobierno de ese entonces.

La segunda ocurrió en 2016 , cuando Ricardo Belmont fue candidato por el partido Siempre Unidos, no obstante, en enero de ese mismo año, el político anunció su renuncia a la candidatura presidencial.

Ello luego de no aceptar presuntas presiones de parte del fundador del partido, Felipe Castillo, quien incluyó a Isaac Humala como candidato al Congreso.

Además, según lo expuesto por Ricardo Belmont, AMLO se convirtió en su inspiración para lanzarse nuevamente como aspirante a la presidencia de Perú.

Ello ante las problématicas que atraviesa el país tras el encarcelamiento del presidente electo, Pedro Castillo, quien esta preso dese diciembre por el Golpe de Estado que dio a su nación.

Ricardo Belmot pidió a AMLO que se reelija como presidente de México, pues aseguró que en el país hay libertad por lo que no puede dejar aún la presidencia.

Según dijo, la 4T “ha trascendido las fronteras de México” pero no puede realizarse en 6 años, por lo que AMLO debe continuarla desde el ejecutivo federal.

“La Cuarta Transformación no puede morir cuando usted deje la presidencia (...) usted no se puede ir presidente, perdóneme. Digo que usted no se puede ir porque la Cuarta Transformación no puede realizarse en 6 años”

Ricardo Belmont