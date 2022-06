El abogado Javier Coello dijo que el papá de Emilio Lozoya pudo entregar a exdirector de Pemex a Alejandro Gertz Manero para extraditar a su esposa.

De acuerdo con el exrepresentante de Lozoya Austin y su familia, recordó que Emilio Lozoya Thalmann le dijo que había recibido una llamada de Gertz Manero donde lo regañó y le pidió desistir del amparo que promovió ante la detención de su esposa.

Esto concordaría concordaría la polémica de Alejandro Gertz Manero por el audio filtrado donde se escucha una conversación ente él y el papá de Emilio Lozoya de la semana pasada.

“Mi teoría es que quien entregó a Emilio fue su papá” Javier Coello

Papá de Emilio Lozoya habría entregado a exdirector de Pemex para liberar a su esposa

Gilda Austin, Emilio Lozoya y Marielle Helene Eckes (Especial)

Javier Coello, de 74 años, compartió con Ciro Gómez Leyva que se buscaba extraditar a la esposa del papá de Emilio Lozoya, Gilda Austin , quien fue detenida en Alemania en julio de 2019.

Austin vacacionaba con sus nietos en una isla alemana, lugar de origen de su nuera, Marielle Helene Eckes.

Ante la detención, Emilio Lozoya Thalmann decidió buscar la manera de que pudiera ser extraditada a México y a su llegada, solicitar la prisión domiciliaria.

Lozoya Thalmann estuvo en comunicación con Alejandro Gertz Manero, con quien negoció la extradición de la que se enteró Coello hasta que Gilda Austin ya se encontraba en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

El abogado aseguró que se estableció que, debido a la edad de Austin, de 71 años, así como sus problemas de salud, se le otorgaría la prisión domiciliaria , en noviembre del mismo año.

“Pasa todo lo que es noviembre y diciembre y de repente, es una teoría, en febrero (de 2020) detienen en Málaga a Emilio” Javier Coello

Alejandro Gertz Manero negoció la entrega de Emilio Lozoya porque legalmente no lo podía detener

De acuerdo con Javier Coello, su trabajo como abogado es el de defender a su cliente, sin importar si es o no inocente.

Por ello, se enfocó en que Emilio Lozoya no saliera de Málaga, para evitar que fuera detenido.

“Mi problema con Gertz es que sabía que no me lo iba a poder detener. Nunca se movió Emilio Lozoya de Málaga, nunca se movió…entonces esa es mi teoría y no solamente mía” Javier Coello

Su teoría se sustenta, de acuerdo con el abogado, porque al llegar a España para ver a Emilio Lozoya, éste le dijo que no quería ver a su papá.

“Yo convenzo a Emilio hijo a que vea a su papá…a partir de ese momento yo pierdo todo contacto con Emilio Lozoya Thalmann. Nunca más lo vuelvo a ver, nunca más me vuelve a hablar. Con el único que yo tengo los contactos desde la prisión de Málaga, con Emilio” Javier Coello

Además, aseveró que Alejandro Gertz Manero le pidió a Lozoya que lo quitara como abogado porque “sabía perfectamente” que no iba a permitir que se cometieran ilegalidades.

“Sabían que yo no iba a tolerar que se hiciera lo que se hizo: inventar…La amistad, yo entiendo que se acabó porque él (Alejandro Gertz Manero) pensó que como éramos amigos yo le iba a entregar a Lozoya” Javier Coello

Emilio Lozoya contó a Javier Coello la petición de declaraciones para librar la prisión por caso Odebrecht

Por otra parte, recordó que Emilio Lozoya le compartió que desde México se le estaba pidiendo hacer varias declaraciones para librar la prisión por el caso Odebrecht y Agronitrogenados.

Sin embargo, el abogado le dijo “con una gran claridad” que, si no tenía pruebas, no declarara nada que no pudiera sustentar.

“Desde España me dice que le están pidiendo que haga declaraciones y yo le digo con una gran claridad:Si no tiene s una prueba no denuncies una cosa que no vas a poder probar” Javier Coello

De acuerdo con Coello, en junio de 2020, cuando Emilio Lozoya le confesó ya no aguantar estar en la cárcel y estar listo para aceptar los términos de Alejandro Gertz Manero, prefirió renunciar.

Asimismo, dijo que todo lo que le ha pasado a Lozoya fue por necio y cobarde al imputar cosas de las que no tiene pruebas.