Pandora Papers: No vengan con que Salinas robó más, funcionarios de la 4T deben ser investigados; afirma Manuel Clouthier

Manuel Clouthier, político y empresario mexicano, y hermano de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, aseguró que los funcionarios de la 4T deben ser investigados por el Pandora Papers.

El político aseguró que todos aquellos funcionarios de la 4T que no declararon sus inversiones en el extranjero en su declaración patrimonial deben ser investigados.

Esto luego de que se filtraran más de 11 millones de documentos que revelan que más de 3 mil mexicanos tienen cuentas en paraísos fiscales entre los que destacan:

Además, el hermano de la secretaria de Economía aseveró que “no nos vengan con que Salinas robó más” pues este es un hecho ya conocido, aseguró.

“Todo el que no declaró sus inversiones en el extranjero en su declaración patrimonial como funcionario público de la 4T es el primero que debe ser investigado! No nos vengan con que Salinas robó más, eso ya lo sabíamos !!!”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló en la conferencia mañanera del 4 de septiembre sobre el Pandora Papers, donde se filtró que funcionarios de la 4T tienen recursos en paraísos fiscales.

AMLO aseguró que el gobierno de Salinas robó más, pues Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, sacó del México 100 millones de dólares a través de un banco de Estados Unidos.

El mandatario afirmó que no estaba enterado de la investigación sobre el Pandora Papers, pero aseveró que debe revisarse si hay fuga de capital y si se está o no evadiendo impuestos.

Por otra parte, AMLO defendió al secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, y aseguró que el funcionario de la 4T le expuso su preocupación por el dinero que depositó en un fondo en el extranjero.

El mandatario aseguró que el mismo secretario le i nformó que tenía 3 millones de pesos en un fondo en un paraíso fiscal por lo que saldría en la lista del Pandora Papers.

Además, le explicó que el dinero en el paraíso fiscal correspondía a las acciones que poseía cuando trabajó en la empresa de Construcción de Infraestructura ICA , aseguró AMLO.

AMLO también aseguró que ya no tiene los 3 millones de pesos pues se los “tranzaron” en el fondo donde lo había invertido.

“(Jorge Arganis Díaz Leal) me dijo ‘estoy preocupado por un dinero que deposité en un fondo y fue al extranjero e inclusive me lo robaron, o sea que lo transaron este fondo, no solo a mi, a varios, y va a salir este asunto y quiero informarle que eran unas acciones que cobré de ICA’. Le pregunté cuántos, dijo ‘3 millones de dólares” No, de pesos, no mucho, ¿cuándo? ‘Ciando salí de ICA’; hay que esperar que la investigación de éstas transferencias de fondos”

AMLO