Pandora papers: AMLO revela que Jorge Arganis le informó del depósito en un fondo

México.- Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes de México (SCT) es uno de los funcionarios de la “Cuarta Transformación” nombrados en la lista de los Pandora papers.

La investigación periodística pandora papers revela documentos confidenciales involucrados con tramas de corrupción y de paraísos fiscales más grandes de la historia.

Durante la mañanera del lunes 4 de octubre del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó que previamente Jorge Arganis Díaz Leal le informó que se publicaría información de su traslado de dinero a un paraíso fiscal.

En ese sentido, el presidente AMLO anunció que de antemano, ya estaba informado de la investigación de pandora papers gracias a Jorge Arganis.

De acuerdo con el testimonio del presidente AMLO, el titular de la SCT Jorge Arganis le explicó que efectivamente trasladó 3 millones de pesos que recibió a su salida de la constructora ICA en 1998.

No obstante, durante esta operación, Jorge Arganis Díaz Leal fue defraudado, ya que el dinero que depositó en un fondo en el extranjero le fue robado.

“Me dijo estoy preocupado porque me pidieron informe sobre un dinero que se depositó o deposité en un fondo y fue al extranjero y ese dinero inclusive me lo robaron, o sea que lo tranzaron, y no solo a mí, sino a varios, y va a salir.”

AMLO