Jorge Triana, vicecoordionador del Grupo Parlamentario del PAN presentó una demanda civil y una denuncia penal contra Mario Delgado y Citlalli Hernández por la campaña de “traidores a la patria”.

El representante del Partido Acción Nacional (PAN) alude que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado así como Citlalli Hernández, presidente y secretaria general de Morena han ocurrido en delitos como:

Daño moral

Difamación

Apología del delito.

Lo anterior luego de que Morena orquestará la campaña de “traidores a la patria” con el objetivo de “exhibir” a los diputados de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica.

“Traición a la patria no es solo un insulto, es un delito que se encuentra tipificado y no nos puede llamar de esa manera si no hay denuncia”, explicó el vicecoordionador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Triana.

El diputado del PAN, Jorge Triana dijo que la denuncia en contra de Mario Delgado y Citlalli Hernández busca la reparación del daño, que consiste en:

Cese a los señalamientos

Una disculpa pública

Un pago económico.

En este último punto, Jorge Triana añadió que el pago económico será destinado directamente a quienes han sido dañados colaterales, a los niños con cáncer.

Mario Delgado denunciará ante FGR a diputados opositores de la reforma eléctrica

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado anunció que su partido presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los diputados opositores a la reforma eléctrica.

En conferencia de prensa, Mario Delgado adelantó que los diputados de oposición son acusados del presunto delito de “traición a la patria”, mismo que puede castigarse con prisión de 5 a 40 años así como multas de hasta 50 mil pesos.

Anteriormente, el dirigente nacional de Morena señaló que su partido buscaría una consulta popular para que sea la ciudadanía quien decidiera si los diputados debían ser o no denuncias.

Sin embargo, Mario Delgado dio a conocer que tras una consulta con sus abogados, se decidió que la mejor opción era presentar una denuncia ante la FGR pues “no podían quedarse con lo brazos cruzados”.

“No podemos quedarnos cruzados de brazos, hemos consultado a nuestros abogados y coinciden en que si podemos presentar una demanda por el delito de traición a la patria contra los 223 diputados que votaron en contra” Mario Delgado

Asimismo, el morenista extendió una invitación a la ciudadanía que se unan con miles de firmas a la denuncia que presentará su partido contra los diputados de oposición bajo el delito de “traición a la patria”.