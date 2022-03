Olga Sánchez Cordero reconoció diferencias con Julio Scherer

Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado de la República, reconoció que tuvo diferencias con Julio Scherer cuando era la titular de la Secretaría de Gobernación.

Sánchez Cordero confesó que tuvo varios desacuerdos con Scherer cuando fue consejero jurídico de Presidencia.

La ex secretaria de Gobernación aclaró que la mayor diferencia con Julio Scherer fue el contacto con el Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía General de la República (FGR).

Oga Sánchez Cordero dijo a El Heraldo que ella habría preferido llevar el contacto con estas instituciones; sin embargo, fue acaparado por Scherer, quien recientemente fue acusado de extorsión por Juan Collado.

La legisladora recordó que el contacto con dichas instituciones correspondía a la secretaría que presidía.

Además, aseveró que ella tenía mejo entendimiento de cómo debía llevarse a cabo la relación con el poder Judicial “desde sus mismísimas entrañas”.

“La relación con el Poder Judicial era el consejero jurídico, y esa relaciòn del Poder Judicial, a mí me hubiera gustado llevarla por dos razones esenciales: las atribuciones eran de la Secretaría de Gobernación yla segunda, si alguien conocía a Poder Judicial Federal, desde sus mismísimas entrañas era yo”

En exclusiva, @M_OlgaSCordero nos revela sus diferencias con el ex consejero jurídico Julio Scherer Ibarra pic.twitter.com/737RWECATd

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció a Olga Sánchez Cordero permanecer como parte de su gabinete desde otra secretaría, compartió la legisladora.

Sin embargo, ella prefirió regresar a su escaño en el Senado y solicitó al mandatario permitirle regresar.

Sánchez Cordero recordó que AMLO le pidió en varias ocasiones seguir siendo parte de su gabinete , reconociendo que le era de mucha ayuda en el gobierno.

“Ahora, el presidente sí me solicitó quedarme dentro del gabinete en alguna secretaría, pero yo le pedí regresar al Senado de la República y en muchas ocasiones, no en una, el presidente me dijo ‘me ayuda usted mucho’”

Olga Sánchez Cordero