Olga Sánchez Cordero se retirará cuando termine el sexenio

México. - La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero rechazó que tenga la intención de buscar la presidencia al concluir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ) .

Así lo indicó Olga Sánchez Cordero en una conferencia de prensa luego de que participó en un foro que se llevó a cabo este 13 de julio en la Cámara de Diputados .

Al ser cuestionada sobre si se sumaría a los pronunciamientos de quiénes buscarán la presidencia en 2024, Olga Sánchez Cordero descartó de forma tajante la opción.

En el mismo sentido, dijo que al concluir el sexenio de AMLO, no solo no buscará participar en la contienda presidencial, sino que se retirará del servicio público.

En su pronunciamiento, Olga Sánchez Cordero también aseguró que no dejará el cargo al frente de la Secretaría de Gobernación (Segob) , pero insistió en que se jubilará al concluir dicho encargo.

“En mi caso particular, tengo la fortuna de que el Presidente me invitó a ser Secretaria de Gobernación. Cuando termine mi función como Secretaria de Gobernación, que tenemos Secretaría de Gobernación para rato, yo me quiero retirar ya, me quiero jubilar”

Olga Sánchez Cordero