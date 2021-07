México. - La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, recibió porras de apoyo durante el evento que Morena realizó este 1 de julio en el Auditorio Nacional.

Durante el evento para celebrar los 3 años de la victoria presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) , un grupo de asistentes manifestó su apoyo a Claudia Sheinbaum.

Al concluir el mensaje que ofreció durante el evento, un grupo de simpatizantes de Claudia Sheinbaum corearon al unísono “¡presidenta, presidenta!” .

En la transmisión oficial que hizo el partido Morena, se pudo escuchar que el audio durante las porras a favor de Claudia Sheinbaum, fue cortado de manera abrupta.

El apoyo que se manifestó a favor de la jefa de Gobierno de la CDMX, contrastó con los gestos de rechazo y desaprobación que parte de los asistentes al acto lanzó en contra de Mario Delgado.

En la misma transmisión que se hizo en el propio canal de YouTube de Mario Delgado, se escuchó que durante su diferentes sectores del público comenzó a abuchearlo y silbarle.

Ante las muestras de desaprobación, los gobernadores y legisladores que participaron en el evento comenzaron a aplaudirle.

Asimismo, los mandatarios, entre ellos Claudia Sheinbaum, se levantaron de sus asientos y se colocaron detrás de Mario Delgado como muestra de su apoyo.

Pese a los gestos de respaldo por parte de los militantes de Morena, una parte de los asistentes continuaron expresando su rechazo al dirigente nacional del partido.

Incluso, como parte de ellos varios sectores comenzaron a gritarle de forma unísona “¡Renuncia, renuncia!” a Mario Delgado.

Sin embargo, ante las persistentes muestras de rechazo que se lanzaron en contra de Mario Delgado, otro segmento de los asistentes intentó contrarrestarlas.

Por ello, los simpatizantes del líder nacional de Morena comenzaron a corear la frase” Mario Delgado, el pueblo está a tu lado”.

En su mensaje y durante los silbidos, Mario Delgado señaló que quienes están en contra de Morena y la Cuarta Transformación, buscarán meter discordia al interior del movimiento.

Pese a ello, aseguró que no conseguirán crear un ambiente de división, pues dijo que las intenciones de quienes participan en el proyecto van más allá de hacerse de un cargo o los intereses personales.

“Los enemigos de la transformación están allá afuera y no dudarán en aumentar la discordia y la intriga para intimidarnos, pero no podrán dividirnos porque nuestra lucha no es por cargos ni intereses”

Mario Delgado