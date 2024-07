Gerardo Fernández Noroña lamentó que “ya lo chingaron”; afirmó que no tiene aspiraciones a ocupar cargos al interior del gobierno de Claudia Sheinbaum ni tampoco en el Senado de la República.

Esta declaración fue emitida el 3 de julio por el legislador del PT durante una conferencia de prensa desde la Comisión Permanente de la Cámara de Senadores.

Sus dichos surgen luego de la disputa contra Morena que derivó de la negativa del partido guinda a concederle la coordinación del Senado de la República.

Por esto, Noroña volvió a abordar el tema, donde además dio detalles de la reunión privada que sostuvo con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum; acá te damos el contexto.

En este sentido, Gerardo Fernández Noroña reiteró que no ocupará ningún cargo al interior del gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum.

Gerardo Fernández Noroña dice que ya no quiere pelear; pero insiste en reclamos

AMLO le pone un alto a Gerardo Fernández Noroña al recordarle que no es militante de Morena

El legislador petista enfatizó que nunca entabló algún acuerdo con la sucesora de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para formar parte de su gabinete.

Sin embargo Noroña abordó con Claudia Sheinbaum durante un reunión privada, la importancia de la unidad partidista que deben mantener.

Noroña adelantó que se encuentra en proceso de valoración de una tarea propuesta por Claudia Sheinbaum, aunque insistió en que no está relacionada con algún cago de gobierno.

“Yo no tengo ninguna invitación al gabinete, no hay, no hicimos ese acuerdo en ningún momento”

Gerardo Fernández Noroña