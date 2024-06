Gerardo Fernández Noroña, rechazó que existan rencores contra Morena a pesar de los “jaloneos” con el partido que se generaron tras la repartición de cargos en el Congreso de la Unión.

En entrevista para Radio Formula con Azucena Uresti, el diputado Gerardo Fernández Noroña aceptó su cargo como senador plurinominal, pero criticó que en Morena se cometan actos de “sectarismo” y de “incumplimiento de acuerdos”.

Los “jaloneos” se dieron luego de que Morena dejó fuera del gabinete a Gerardo Fernández Noroña, sin importar que se posicionó en el tercer lugar durante las elecciones internas para definir al candidato presidencial.

Por el contrario, el partido decidió otorgar las coordinaciones en el Senado y la Cámara de Diputados a Adán Augusto López, y a Ricardo Monreal, respectivamente, bajo el argumento de que los nombramientos “sólo incluían a militantes de Morena”.

Gerardo Fernández Noroña insiste que su “jaloneo” con Morena no es por cargos; revela que no es la primera vez que lo excluyen

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, Gerardo Fernández Noroña insistió en que no romperá con Morena pese a haber quedado fuera del gabinete que iniciará funciones en octubre de 2024.

Pese a los jaloneos con el partido, indicó que mantiene una buena comunicación con la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, con quien incluso se reúne para discutir temas del movimiento.

Gerardo Fernández Noroña dejó en claro que su disputa con Morena “es un tema ya superado”, pero comentó su molestia con el partido no es una cuestión de cargos, sino un tema que no debe volver a pasar puesto que no es la primera vez.

“No estoy buscando un cargo, no es un tema de discusión por puestos, ¿no? es un tema de que este tipo de discusiones no se den de que no se vuelvan a dar, reclamo que en mi caso no es la primera vez” Gerardo Fernández Noroña

Al respecto, dijo no sentirse decepcionado con Morena, pero reconoció que fue incorrecto el no cumplir con los acuerdos que se habían presentado.

Gerardo Fernández Noroña agregó que su exclusión podría afectar la credibilidad del partido guinda frente al pueblo de México, pues considera que “excluir a una figura importante” podría dejar “mal parado” a Morena.

#ENTREVISTA | "Tuve una reunión con Claudia Sheinbaum en donde platicamos sobre la unidad y el fortalecimiento de su gobierno, pese a todo, seré de los defensores de Morena": Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT #AzucenaxFórmula pic.twitter.com/9OCQyjRBlP — Azucena Uresti (@azucenau) June 28, 2024

Gerardo Fernández Noroña niega ser corcholata de Morena y comenta cuál fue el “cargo” que le otorgó Claudia Sheinbaum

Gerardo Fernández Noroña defendió que no es y no será corcholata de Morena. De manera irónica, comentó que esta podría ser la razón por la que fue excluido de Morena.

A la pregunta expresa de si piensa abandonar a Morena, el diputado Gerardo Fernández Noroña dijo que no lo abandonará para que en futuras elecciones, no pueda ser “dejado fuera” por la misma razón.

No obstante, Gerardo Fernández Noroña también advirtió que si se trata de una cuestión de “excusas”, el partido guinda podría argumentar nuevamente que quedará fuera por no tener la antigüedad suficiente o ser miembro fundador, pese a estar afiliado.

Con respecto a su reunión con Claudia Sheinbaum, negó que la candidata electa le haya ofrecido algún cargo, sino que únicamente le asignó una tarea politica a cumplir.