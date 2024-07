Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio a conocer que dará su versión del momento de quiebre con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mediante un libro.

Sí, Norma Piña está trabajando en una de las formas en la que el presidente AMLO ha sido más exitoso en comunicar ciertos hechos de su carrera política y busca que su libro se convierta en best seller.

En entrevista con Adela micha, Norma Piña, no dio fecha de lanzamiento y dijo que la publicación de ese libro dependerá de los tiempos, de si pasa la reforma al Poder Judicial o no.

“Espérate a leer mi libro. (Adelanta algo) No se puede, si no ya no sale el best seller. La razón no te la puedo adelantar, Adela. (¿Cuándo sale el libro?) Depende de los tiempos, si se aligera el trabajo, si pasa la reforma, si no, ti tengo tiempo. (¿Ya estás trabajando en ello?) Sí”

Norma Piña. Ministra presidenta SCJN