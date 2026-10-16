La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, respondió a Marybel Villegas por su acusación de “amañar” las encuestas para la designación de coordinadores estatales.

Por medio de un mensaje que publicó en sus redes, Citlalli Hernández rechazó el señalamiento de la diputada federal al aclarar que ella no es responsable de las encuestas del partido.

Cabe destacar que previamente, Marybel Villegas criticó duramente el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones 2027, pues señaló que los resultados no son creíbles y pudieron ser amañados.

Citlalli Hernández rechaza acusación de Marybel Villegas por “amaño” de encuestas

La definición de los coordinadores estatales de Morena de cara a las elecciones 2027 sigue causando estragos dentro del partido, pues ahora la diputada Marybel Villegas se lanzó contra Citlalli Hernández.

Cuestionó duramente la legalidad del proceso interno y advirtió que Citlalli Hernández habría “amañado” los resultados de las encuestas que se aplicaron.

Marybel Villegas se lanza contra Citlalli Hernández por encuestas de Morena (Michelle Rojas/SDPnoticia)

Ante la dura acusación, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena respondió al señalar que no tiene las facultades para intervenir en las encuestas, toda vez que ella no las realiza.

No conoce las entrañas de morena ni sus estatutos ni órganos internos, porque yo soy presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, no soy la Comisión de Encuestas. Citlalli Hernández

Advirtió que tal parece que Marybel Villegas no sabe cómo son los procesos que lleva a cabo Morena y tampoco conoce los estatutos y órganos internos del instituto.

En especial, aclaró que su puesto es el de presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y no el de “la Comisión de Encuestas”, como mencionó previamente la diputada de Quintana Roo.

Finalmente, Citlalli Hernández cuestionó la forma por medio de la cual Marybel Villegas llegó a la diputación federal que ocupa en la actualidad, pues arribó a él tras una encuesta interna del partido.

Citlalli Hernández responde a Marybel Villegas (@CitlaHM/X)

Marybel Villegas cuestionó legalidad de encuestas de Morena

El pronunciamiento de Citlalli Hernández se dio luego de que Marybel Villegas puso en tela de juicio la legalidad de las encuestas de Morena al señalar que pudieron haber sido amañadas.

Incluso, al recriminar los resultados del proceso, calificó dichas encuestas como “una burla” para el morenismo, por lo que descartó la posibilidad de competir por una candidatura a un gobierno municipal.

En ese sentido, Marybel Villegas dejó entrever que tras no haber sido designada por Morena al gobierno de Quintana Roo, analizará la opción de competir por el cargo, pero de la mano del PT.