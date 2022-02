No se ha cumplido con la promesa de devolverle al pueblo lo robado: Transparencia Mexicana

La promesa de devolver al pueblo lo robado por parte del gobierno no se ha cumplido , de acuerdo con el informe de la Fiscalización Superior Cuenta Pública 2020.

Así lo aseguró Enrique Bohórquez, presidente de Transparencia Mexicana en entrevista para Así las cosas.

De acuerdo con Bohórquez, los datos presentados en el informe muestran que el dinero que se supone debía ingresar al Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado , no lo hizo.

“Lo que se revela también en esta auditoría es esta promesa de devolverle al pueblo lo robado que incluso como ya reveló la propia auditoría, pues no eran cheques que se podían integrar al Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado”

Los cheques que se emitieron eran parte de acuerdos reparatorios, figura que “siempre ha existido” y hasta los cheques presentados como ‘fondos recuperados’ realmente no lo son, aclaró Bohórquez.

Esto debido que son recursos provenientes de empresas que no cumplieron con un contrato y tuvieron que regresar los recursos por eso.

Por otra parte, Transparencia Mexicana señaló que, aunque sí existen observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que pueden ser solventadas, también se detectaron Presuntas Responsabilidades Administrativas (PRAS).

Las PRAS se refieren a gastos no justificados que p odrían significar una posible afectación al erario y expone un posible delito administrativo o penal.

“Este es el tema más sensible en este tercer informe. Ya ahí la auditoría está dando un paso adicional y está diciendo: hay funcionarios públicos o empresas que pueden ser presuntamente responsables de un delito en materia administrativa o incluso que puede constituir un delito en materia penal”

Transparencia Mexicana señaló que uno de los casos de PRAS es el de Segalmex, empresa que abarca la cadena de tiendas de Diconsa y Liconsa, que presenta irregularidades por 8 mil 636 millones de pesos.

“La Conasupo, ahora Segalmex, no ha aprendido la lección. Sigue siendo un lugar donde hay muchísimos riesgos de corrupción y esta Segalmex que se creó ya en el sexenio del presidente López Obrador, también trae un número muy significativo de irregularidades”

Estas irregularidades ya entran en el supuesto de responsabilidades administrativas de los servidores públicos por lo que Bohórquez consideró que este será el primer caso del que se empiecen a conocer sanciones.

Asimismo, aclaró que es probable que se abran denuncias y carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República por este caso.

Enrique Bohórquez calificó como delicado que no se recupere el dinero que se desvía de diferentes instituciones, pues la ASF sólo puede “llegar a dos lugares”:

Sin embargo, al día de hoy existen varias carpetas de investigación por el desvío de recursos millonarios sin que se haya castigado a nadie; ejemplo de esto es:

“La justicia no llega porque no hay sentencias, pero otro asunto muy delicado es que no se recupera el dinero desviado. Es el negocio perfecto”

