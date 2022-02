AMLO responde a ASF: En este gobierno no hay ladrones

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su más reciente informe de la cuenta pública 2020.

En su conferencia mañanera del 21 de febrero, AMLO aseguró que en su gobierno no hay ladrones y las presuntas irregularidades se irán aclarando con el tiempo.

Al respecto, López Obrador refirió que antes gobernaban una serie de personajes con impunidad, pero sostuvo que su gobierno no es igual.

“Antes gobernaba el Chupacabras, el Diablo, Don Equis, etcétera, con impunidad. Ahora ya no, no somos iguales. En este gobierno no hay ladrones”, expresó.

AMLO señaló que este tipo de irregularidades se presentan cada vez que se publica un informe de la ASF, pues se audita todo y se empieza a aclarar con el tiempo .

“Se van a ir aclarando todas las irregularidades que según la Auditoría se encontraba en la cuenta pública. Así es siempre, se audita todo y se empieza a aclarar” AMLO

Consideró que estas irregularidades son usadas para una campaña en su contra, pero celebró que así sea porque significa que la vida pública de México es activa.

“Desde luego, va a seguir la campaña y qué bueno, porque esto demuestra que hay una vida pública activa en México y estamos enfrentando a los que se dedicaban a saquear” AMLO

AMLO dice que irregularidades en informe son preliminares

AMLO indicó que las irregularidades señaladas en el informe de la ASF son preliminares.

Sin embargo, dijo que las presuntas anomalías son usadas por sus adversarios “porque piensan que es lo mismo”.

“Todo eso es preliminar, desde luego lo usan nuestros adversarios, los conservadores corruptos, porque piensan que es lo mismo”, afirmó AMLO.

En este mismo tenor, el presidente recordó cuando la ASF indicó que para poder cancelar el aeropuerto de Texcoco al gobierno de AMLO le había costado 300 mil millones de pesos, pero después se aclaró que sólo había costado 100 mil millones.

AMLO aclaró que se tuvo que pagar dicho monto a los contratistas quienes ya tenían compromisos con el gobierno anterior.

“Recuerden cómo empezaron a decir en la ASF que el cancelar el aeropuerto de Texcoco nos había costado 300 mil millones y tuvieron que aceptar que se pagaron 100 mil millones a los contratistas que ya tenían compromisos con el gobierno anterior” AMLO

Finalmente, reiteró que no hay corrupción en su gobierno, enseguida sacó un pañuelo blanco en símbolo de paz y dijo: “ya no es el tiempo de los gobiernos pasados, por eso resistimos”.