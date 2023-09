Ricardo Monreal reveló que ni se acordaron de Marcelo Ebrard en la entrega del bastón de mando del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Claudia Sheinbaum, candidata de Morena en las elecciones 2024.

El ex aspirante presidencial de Morena dijo lo anterior después del anuncio del 6 de septiembre en el World Trade Center de la Ciudad de México en el que se informó del triunfo de Claudia Sheinbaum en la encuesta de Morena.

Claudia Sheinbaum no solo resultó ganadora en la encuesta madre de Morena, sino también en el ejercicio de cuatro casas encuestadoras propuestas por los seis aspirantes que participaron en la contienda interna.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció el fin de su dirigencia dentro de la 4T durante la mañanera del 7 de septiembre, día en que le entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, como suerte de relevo.

“Ya voy a terminar como dirigente, hoy ya dejo de ser el dirigente del movimiento de la transformación en México y voy a entregar el bastón de mando a Claudia Sheinbaum por la tarde noche”. AMLO

Sin embargo, Marcelo Ebrard pidió “reponer” la encuesta de Morena y denunció el uso de la fuerza pública para impedir la participación de su representación en el conteo de opiniones del proceso interno.

“Andrés Manuel en mi lugar: ¿tú te imaginarías que habría estado en el evento aplaudiendo? No, hay que defender lo que uno cree. Y, sobre todo, que es un atropello tremendo lo que pasó el día de ayer, no es un asunto menor”. Marcelo Ebrard

Tras las declaraciones Ebrard con Carmen Aristegui, Ricardo Monreal reveló que ni se acordaron de él en la entrega del bastón de mando.

Marcelo Ebrard a las afueras del INE (Rogelio Morales Ponce / Rogelio Morales Ponce)

Marcelo Ebrard fue un “ausente notable” en la entrega del bastón de mando: Ricardo Monreal

Marcelo Ebrard no participó en la entrega del bastón de mando de AMLO a Claudia Sheinbaum el 7 de septiembre. Ricardo Monreal consideró que la decisión al interior de la 4T fue un “cierre de filas” con la aspirante.

Monreal explicó que estuvieron presentes representantes Morena, PT y Partido Verde en un “acto simbólico” fijado en “un ambiente cálido, de camaradería, de amistad, en donde el presidente convocó a la unidad”.

“Con un ausente notable, Marcelo Ebrard, del que no se mencionó nada, en honor a la verdad, no estuvo presente en ninguna referencia hablada, ni antes ni después, porque antes hubo una reunión previa, y después la entrega del bastón, pero no hubo ninguna referencia” Ricardo Monreal

En ese sentido, el ex coordinador de Morena en la Cámara de Senadores consideró lo anterior un “cierre de filas”:

“Significa un cierre de filas, un control de daños, un intento de mantener la cohesión por encima de cualquier fisura y que el Presidente actuó de manera rápida y oportuna, como siempre lo hace, para evitar mayor profundidad en la escisión”. Ricardo Monreal

Claudia Sheinbaum, con el Bastón de Mando en mano, dio su primer discurso; esto dijo (Cortesía )

Pero, ¿qué significa el bastón de mando? En este video te contamos:

A Ricardo Monreal le “duele” que Marcelo Ebrard pueda salir de Morena

Ricardo Monreal lamentó la posibilidad de que Marcelo Ebrard pueda salir de Morena tras haber pedido “reponer” la encuesta que definió a Claudia Sheinabum como candidata a la Presidencia de la República.

“Hay que insistir hasta el final. He estado hablando con él. Me duele que se pueda ir, pero uno tiene que actuar con dignidad y decoro hasta el final y respeto a cualquier decisión que tome, porque yo he estado en esas circunstancias y no puedo descalificarlo, lo que sí me parece delicado es que no haya generosidad en la victoria”. Ricardo Monreal

“Actuó correctamente el presidente en la entrega del mando y en mantener cerrada cualquier expectativa de reposición del proceso o cualquier discusión sobre el mismo: cerró la página del proceso, legitimó la decisión”, dijo.

Finalmente, Ricardo Monreal, quien buscará la candidatura de Morena a la Ciudad de México, hizo un llamado a la unidad:

"Hago un exhorto a tener mayor tolerancia porque no nos ayuda este clima de hostilidad. Cuando ya se venció en la batalla se sigue luchando contra molinos de viento cuando ya no hay nada de eso. Ya ganaron, y son los vencedores, y ahora tienen que ser generosos en la victoria. No vale la pena que se generen climas de hostilidad interna, eso es un error. Se tiene que llamar a todos equipo y empezar la operación cicatriz". Ricardo Monreal