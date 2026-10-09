El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) recurrió al filósofo y creador de contenido, Diego Ruzzarin, para analizar estrategias relacionadas con la defensa de la soberanía nacional.

Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena, compartió en sus redes sociales la reunión con Diego Ruzzarin, conocido por exponer y comentar temas de filosofía, política y economía en Youtube.

“Nos reunimos con Diego Ruzzarin para dialogar sobre las estrategias de defensa de nuestra soberanía nacional”. Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena

Morena pide a Diego Ruzzarin estrategias de defensa de la soberanía nacional (Captura de pantalla)

Morena se reúne con Diego Ruzzarin para dialogar sobre estrategias de defensa de la soberanía nacional

Alfonso Ramírez Cuéllar reveló que se reunió con Diego Ruzzarin para dialogar sobre posibles estrategias para la defensa de la soberanía nacional, tema que ha tomado relevancia en Morena en los últimos meses.

El diputado morenista dio a conocer esta reunión y dijo que “la independencia de México se fortalece con unidad, justicia social y un proyecto de nación que ponga al pueblo en el centro”.

En los últimos meses, el tema de la soberanía nacional ha cobrado mayor presencia en los discursos de Morena, cuyos integrantes han insistido en la importancia de defender la autodeterminación de México y evitar la injerencia extranjera.

La discusión se desarrolla en medio de tensiones en la relación entre México y Estados Unidos, particularmente por los temas de seguridad, combate al narcotráfico y amenazas sobre una posible intervención.

Pese a la relevancia del tema dentro de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar no dio a conocer los detalles de la reunión con Diego Ruzzarin, pero sí compartió un par de fotografías del encuentro con el creador de contenido.