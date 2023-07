Morena pidió a las corcholatas del partido dejar de usar espectaculares y frenar su colocación si es que no son los responsables.

Esto en relación al uso de espectaculares para promover las campañas de los aspirantes a la presidencia rumbo a las elecciones 2024.

Cabe recordar que desde el pasado 19 de junio, las corcholatas de Morena emprendieron una gira por el país como parte del proceso interno de Morena.

Ya que el Consejo Nacional de Morena estableció los lineamientos que las corcholatas deberán cumplir para poder participar en la encuesta que definirá al candidato presidencial.

Las corcholatas de Morena que aspiran a la candidatura para la presidencia son:

Es importante mencionar también que tras las elecciones 2023, Morena tiene mayor control sobre el país, pues actualmente gobierna 23 de los 32 estados de México.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a las corcholatas de Morena deslindarse de los espectaculares si es que ellos no son los responsables.

En su conferencia de prensa de hoy, 11 de julio, Mario Delgado se pronunció por las manifestaciones del presidente AMLO en su mañanera, quien rechazó el uso de espectaculares.

Al respecto, Mario Delgado pidió a todas las corcholatas a que se deslinden “pública, política, financiera y jurídicamente” de los espectaculares y cualquier campaña “dispendiosa”.

El líder de Morena dijo a las corcholatas y a los simpatizantes que actúen para frenar el uso de espectaculares, ya que esta práctica no va con los principios del movimiento.

La petición de Morena se da luego de que el presidente AMLO expresó en su mañanera de hoy, 11 de julio, su rechazo a la contratación de espectaculares.

El mandatario sugirió a las corcholatas dejar de hacerlo, ya que AMLO señaló que esta práctica es de los conservadores, por lo que dijo que ojalá y no recaigan en lo mismo.

Aunque señaló que será decisión de ellos si retiran los espectaculares, manifestó que esperaba que lo hicieran, ya que el uso de los mismos en nada ayudaba.

“Ojalá y no lo hagan. No hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores. Que no hagan lo mismo que está haciendo Claudio X. González. No sé si lo estén contratando, pero si lo están haciendo no estarían actuando correctamente. Ellos deciden (si los quitan), pero nada de eso ayuda”.

AMLO