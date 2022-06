Luego de que la alianza Va por México, conformada por PRI, PAN y PRD, declaró moratoria constitucional, el debate político entorno a la medida ha aumentado, pero ¿qué es y qué significa?

El pasado jueves 9 de junio los dirigentes nacionales de los partidos de oposición informaron sobre la moratoria constitucional que durará hasta que termine la actual legislatura.

Luego de la declaración diferentes senadores se pronunciaron en contra, al igual que AMLO, quien señaló que de no legislar tampoco deberán recibir sus sueldos.

Por ello, la moratoria constitucional ha estado en debate político, pues hay quienes acusan que el discutir las diferentes propuestas de leyes y reformas es la obligación de los diputados y senadores.

Mientras que existen otros que aseguran que sólo se trata de una medida para salvaguardar la democracia en México frenando la propuesta de reforma electoral del ejecutivo.

Pero, ¿qué es la moratoria constitucional?

La moratoria constitucional es una pausa o paro para no modificar la Constitución durante un lapso de tiempo, referente a la impuesta por la coalición Va por México, terminaría hasta el fin de la LXV legislatura.

Esto, según palabras del dirigente del PAN, Marko Cortés, quien señaló que la moratoria constitucional dará fin al terminar la actual legislatura.

La consigna social consiste en no impulsar, ni respaldar, ninguna iniciativa que busque reformar la Carta Magna, es decir, que la oposición no votará en ningún proyecto que busque modificar la máxima ley de México.

La solicitud para implementar una moratoria constitucional en el Congreso de la Unión ha señalado que el trabajo de senadores y diputados será pospuesto y dejarán de legislar, sin embargo, no es del todo cierto.

Si bien con la medida las reformas e iniciativas para la Constitución no podrán pasar, las leyes secundarias sí podrán estar bajo debate por los diputados y senadores.

Esto significa que leyes como la del litio, sí podrán ser discutidas, respaldadas o modificadas.

Desde la petición de moratoria constitucional para esta LXV legislatura, ha existido un debate político que señala la idea como buena y en otras ocasiones es rechazada.

Pues inclusive ha existido desaprobación de la consigna por parte de los senadores militantes de los partidos de oposición PRI y PRD, así como de MC y Morena.

Diferentes coordinadores de las fracciones parlamentarias del PRI, PRD y MC se mostraron en contra del acuerdo de moratoria constitucional.

Acorde a sus palabras no comparten la visión de cancelar el trabajo legislativo a priori y a rajatabla, sino de analizar cada cosa que se proponga sin importar el partido de procedencia.

Asimismo, han calificado como “error” cancelar el diálogo por no querer que pase ninguna reforma de AMLO y Morena, además de que acusan “la medida no ayuda al país”.

No obstante, en el caso del PAN, la senadora Kenia López Rabadán aseguró que la moratoria constitucional se planea para no permitir aberraciones como la reforma electoral de AMLO.

Por su parte, AMLO dijo que si la oposición no va a legislar tampoco cobre su sueldo, añadió que en caso de no hacerlo el pueblo mexicano sería el afectado.

“Entonces que ya no vayan; si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados, que no vayan a la Cámara de Senadores, nada más que no cobren”.

AMLO