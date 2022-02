Mijis: Esposa de Pedro Carrizales manda carta a AMLO

La esposa de Pedro Carrizales, “el Mijis”, Miriam Martínez Vargas, envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para pedirle que le ayude a encontrar a su esposo.

A través de redes sociales circula la carta que Martínez Vargas dirige al mandatario donde pide su apoyo para encontrar al político, quien lleva 14 días desaparecido.

Miriam Martínez le recordó al mandatario que Pedro Carrizales confía en él por dos motivos:

Además, le pidió que “por favor no lo deje solo” y la ayude a encontrar a “El Mijis” y suplicó por la ayuda de AMLO, a pesar de que reconoce el apoyo que se le ha brindado por parte de las autoridades Estatales y Federales.

En la misiva, la esposa de Carrizales informó al presidente que el último día que vio a “el Mijis” fue el 31 de enero cuando estaban en Coahuila.

Asimismo, le dijo que tenía conocimiento de que iría a Nuevo León, pero las autoridades dicen que su última localización en Tamaulipas.

La esposa de “el Mijis” le aseguró a AMLO que tiene miedo de que su familia quede incompleta como existen miles en el país y ser parte de las “dolorosas estadísticas de desaparecidos”.

“Hoy son 14 días de no verlo, de no abrazarlo, de no ver florecer su sonrisa, de no admirar su andar sobre las calles donde transitan los olvidados, de no sentir el amor con el que planeaba ayudar a los presos injustamente, de no mirarlo alimentar y arropar a los migrantes que sobreviven al fuego cruzado y de no escuchar su voz oponiéndose a lo injusto; son 14 días de incertidumbre y de dolor”

Miriam Martínez Vargas, esposa de Pedro Carrizales, “el Mijis”