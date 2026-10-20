Al obtener su doctorado en Administración Pública por parte del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Miguel Torruco Garza destacó la importancia del servicio de la nación.

Hoy obtuve mi grado como doctor en Administración Pública. Miguel Torruco Garza

Por medio de un mensaje video, el funcionario federal explicó que presentó su tesis doctoral orientada al diseño de un sistema de gestión pública para fomentar la prosperidad compartida en el país.

Asimismo, el servidor público señaló que la formación académica debe complementarse con valores éticos y vocación social para fortalecer las instituciones y responder a las necesidades de la sociedad.

Miguel Torruco Garza obtuvo su doctorado en Administración Pública con tesis en desarrollo ferroviario

En la publicación difundida este 19 de octubre en Instagram, Miguel Torruco Garza confirmó que obtuvo el grado de doctor en Administración Pública tras concluir sus estudios en el INAP.

El subsecretario explicó que su tesis doctoral propone el diseño de un sistema de gestión pública ferroviaria orientado a impulsar el desarrollo económico y la prosperidad compartida en el país.

Una investigación pensada para contribuir de que el desarrollo ferroviario de nuestro país mejore. Miguel Torruco Garza

Asimismo, sostuvo que la investigación busca aportar herramientas técnicas para optimizar la operación de trenes y fortalecer la infraestructura del transporte nacional en beneficio de la ciudadanía.

Aunado a ello, agradeció a sus profesores e institución formadora por compartir sus conocimientos y fomentar la ética profesional dentro de la administración pública del Estado mexicano.

Finalmente, Míguenles Torruco Garza reiteró que la ciencia del gobierno cobra verdadero sentido cuando el conocimiento académico se pone de manera directa al servicio de las principales causas de la nación.

Miguel Torruco Garza llama a vincular la formación académica con la ética en el servicio público

Al informar sobre la obtención de su doctorado, Miguel Torruo Garza destacó que la verdadera educación va más allá de los títulos, pues se cimenta en los valores y enseñanzas fundamentales.

Sobre ello, dijo que que principios como la honradez, la empatía y el sentido del deber forman el carácter necesario para consolidar un perfil profesional comprometido con las causas sociales.

Además, expuso en su mensaje que cuando la preparación académica se combina con la ética individual, se consolida la figura de un servidor público dedicado íntegramente al bienestar común.

Miguel Torruco Garza (migueltorrucog/X)

Al citar al filósofo Aristóteles, Miguel Torruco Garza recordó que la educación transforma el alma, proceso que posteriormente impacta de manera positiva en la evolución de toda la comunidad.

Finalmente, reafirmó su compromiso institucional de renovar diariamente su vocación de servicio a la patria con plena lealtad, justicia y responsabilidad social desde sus atribuciones oficiales.