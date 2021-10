Merary Villegas, diputada de Morena, ignora a madre que suplica medicamentos oncológicos

La diputada de Morena por Sinaloa, Merary Villegas, ignoró a una madre que suplicó de rodillas por medicamentos oncológicos para su hijo.

El 12 de octubre del 2021, Débora Medina, madre de Carlos Estrada Medina, de 14 años de edad, acudió a la Cámara de Diputados para pedir que se apruebe el presupuesto para quimioterapias infantiles.

Sin embargo, al acercarse a Merary Villegas, decidió ponerse de rodillas y suplicar a la diputada de Morena por los medicamentos para su hijo, pero esta le dio la espalda y se fue, ignorando a la madre.

El pasado 12 de octubre, un grupo de padres de niños con cáncer acudieron a la Cámara de Diputados para pedir medicamentos oncológicos para sus hijos.

En un video que circula en redes sociales, se observa a Merary Villegas, diputada de Morena, hablando con un grupo que pide ayuda a la diputada.

Las imágenes muestran como los padres le pedían “los niños necesitan quimios”, mientras la diputada de Morena se mantenía tranquila asegurando que su bancada verá por los niños.

Sin embargo, Débora Medina decidió hincarse y suplicar por medicamentos oncológicos para su hijo, que en 2009 fue diagnosticado con histiocitosis de células Langerhans.

Debido a esto, Carlos Estrada Medina también padece diabetes insípida y disfunción hormonal, lo que provocó el desesperado acto de su madre ante la diputada de Morena, Merary Villegas.

“La verdad mi hijo no tiene medicamentos, no tiene hormonas de crecimiento, no tiene”

Débora Medina, madre de menor con cáncer