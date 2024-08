El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que “no hay cooperación” de Estados Unidos para dar detalles sobre la detención de Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López.

En la conferencia mañanera de hoy 9 de agosto, AMLO señaló que aún no tienen la información completa sobre la detención de Ismael Zambada García, el Mayo, y Joaquín Guzmán López, ocurrida el 25 de julio.

Su respuesta se dio ante el cuestionamiento sobre una posible intervención estadounidense en territorio mexicano, para cumplimentar la detención de ambos narcotraficantes de Sinaloa.

AMLO afirmó que esperarán más tiempo para que le den un informe completo de lo ocurrido, pues aseguró que “van a informarlos bien” y ellos darán a conocer a las y los mexicanos lo ocurrido.

AMLO señaló que “en efecto”, las autoridades estadounidenses no han entregado información suficiente sobre las detenciones del Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López.

Según explicó el presidente mexicano, las autoridades “entregaron información muy elemental y general” sobre su llegada al Paso, Texas, aunque no han detallado sobre el presunto acuerdo de entrega, así como:

AMLO dijo que en México “ queremos saber más” sobre la detención de los líderes del Cártel de Sinaloa, aunque acusó que “no hay cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos” en el caso.

Ello al explicar que la Fiscalía mexicana realiza una investigación sobre las detenciones, y que se ha descartado la cooperación de autoridades mexicanas, aunque no han podido obtener más datos.

“Sabemos que no salió de Hermosillo porque la Fiscalía de México esta haciendo la investigación que le corresponde, pero no hay cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos en este caso, es decir, no nos han dado información suficiente”.

AMLO