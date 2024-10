Tras los señalamientos de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, quien responsabilizó a ciertos comunicadores de su seguridad, el periodista Luis Chaparro denunció a amenazas de muerte tras poner en duda el caso de Ismael Zambada García, alias el Mayo Zambada.

Durante su conferencia semanal del lunes 14 de octubre, el gobernador Rubén Rocha Moya insistió en que el 25 de julio de 2024, día de la detención del Mayo Zambada, el se encontraba en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, narrativa que ha sido puesta en duda por los periodistas Azucena Uresti, Luis Chaparro y Miguel Badillo.

En ese sentido, el mandatario exhibió la bitácora de vuelo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para comprobar que el 25 de julio viajó a Los Ángeles, California, en un avión con matrícula XASKA, perteneciente a la empresa Servicios Ejecutivos Aéreos Viz, propiedad de Jesús Vizcarra.

Rubén Rocha Moya señaló como responsables de su seguridad a los periodistas Luis Chaparro y Azucena Uresti; esto debido a que ambos comunicadores insisten en que el gobernador no ha presentado pruebas de haber estado en Los Ángeles, California el 25 de julio.

Pese a la bitácora de vuelo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que hizo pública Rubén Rocha, Azucena Uresti dijo lo siguiente en su programa de hoy 15 de octubre:

“Las dudas en torno a qué fue lo que sucedió ese día no han tenido una respuesta. El gobernador Rubén Rocha Mota ha insistido, sin mostrar pruebas contundentes, que el viajó ese día casualmente, el 25 de julio hacia Los Ángeles, California, y regresó al día siguiente. No ha mostrado un papel contundente, el pasaporte, la VISA, no ha mostrado un documento específico que demuestre lo que dice el gobernador”

