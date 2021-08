Más de 11 millones de niños regresaron a clases el 30 de agosto en 30 estados: SEP

Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que más de 11 millones de niños regresaron a clases el 30 de agosto en 30 estados de la República.

La titular de la SEP aseguró que Baja California Sur y Sinaloa tuvieron que retrasar el retorno a las aulas debido a los estragos que dejó el paso del huracán Nora por la entidad.

Los estados iniciaron el ciclo escolar 2021-2022 de manera presencial son:

Delfina Gómez informó que, de acuerdo con las cifras preliminares de la SEP, 119 mil 497 escuelas reabrieron sus puertas para el nuevo ciclo escolar en el país.

Estas cuentan con 970 mil 617 docentes para continuar con la enseñanza, ya de manera presencial con los 11 millones 426 mil 26 alumnos que decidieron continuar su educación sin el sistema a distancia.

La titular de la SEP aclaró que estás son cifras preliminares, pues al corte de ayer, se esperaban más de 20 millones de alumnos participando en el regreso a clases.

Sin embargo, como se escalonó el retorno a las aulas, todavía el 31 de agosto debe contabilizarse c orrectamente el número de estudiantes que acudirán por primera vez a las escuelas.

Gómez aseguró que las cifras de alumnos que tomarán clases de manera presencial se actualizarán el31 de agosto por la tarde.

Por otra parte, Delfina Gómez se alegró de asegurar qu e hubo una gran participación tanto de docentes como de padres de familia y alumnos en el primer día de clases presenciales en el país.

También agradeció el apoyo y participación de las autoridades escolares estatales, así como de los gobernadores y la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap).

La SEP firmó un convenio con la Semarnap para que, al inicio del primer ciclo escolar presencial después de más de un año de ausencia, se pudiera plantar un árbol dentro de los planteles.

Durante la conferencia mañanera del 31 de agosto, la titular de la SEP compartió fotografías del regreso a clases en las 30 entidades y reiteró el agradecimiento con las autoridades locales.

Esto por lograr un retorno con todos los protocolos sanitarios marcados por las secretarías de Salud y Educación Pública.

“Este es un trabajo de equipo, es un trabajo que no se hizo de un día para otro” Delfina Gómez, titular de la SEP

Destacó que la preparación del regreso a clases inició desde la vacunación a docentes y personal educativo.

Por otra parte, Delfina Gómez recordó que la SEP continúa con la realización de las acciones pendientes como lo es el censo de escuela por escuela.

Para la elaboración del censo, la SEP contará con el apoyo de La Escuela es Nuestra y en especial con el apoyo de los gobiernos de Veracruz y Puebla, estados afectados por el huracán Nora.

Otro de los pendientes por abordar es la detección de la deserción escolar, donde la SEP realizará un conteo de los niños que acudirán de forma presencial, así como de los que continuarán a distancia.

Con estas cifras, se podrá detectar el abandono escolar, en comparación con el ciclo escolar anterior. Gómez aseguró que será a finales de la semana cuando tengan la cifra de deserción.

“Eso nos va a permitir ver si efectivamente el niño no llegó porque no le tocaba hoy o porque no va a llegar y entonces ya estaríamos en condiciones de saber la causa y orientarlos a que lleguen (a la escuela)”

Delfina Gómez, titular de la SEP