Regreso a clases: Niños cuentan cómo se sintieron tras su primer día de clases

Ante el regreso a clases presenciales de este 30 de agosto, diversos niños expresaron su emoción por volver a las aulas.

Tal es el caso de Matías y Diego quienes contaron cómo les fue en su primer día de clases .

Matías indicó que le fue bien en su primer día y dijo encontrarse muy emocionado al salir de su escuela después de más de año y medio sin asistir presencialmente.

En este sentido, confesó que extrañaba jugar con sus compañeros.

Entre las diferencias que notó en su regreso a clases, Matías comentó que notó que sus compañeros estaban muy cambiados físicamente, pues ya unos estaban más altos que antes de la pandemia.

Diego, por su parte, expresó que se sintió bien en su primer día de clases y que le gustó.

En tanto que su madre, la señora Norma, aseguró que sus hijos están contentos y felices de haber regresado.

“Con ganas de regresar mañana”, afirmó la mamá de los niños.

¿Qué dijeron Matías y Diego antes de su regreso a clases?

Minutos antes de su regreso a clases, Matías externó su felicidad por volver a la escuela y ver a sus compañeros tras más de año y medio de ausencia.

“Me siento feliz, emocionado, porque hace más de un año no la veía (la escuela). Y también a mis compañeros” Matías

Asimismo, afirmó que durante las clases a distancia no entendía bien la plataforma que usaban en su escuela.

“Me siento bien, un poco nervioso, feliz porque he pasado estos años encerrado y no he podido ver muy bien a todos y pues, ha sido muy duro”, agregó.

“Es mejor estar presencial”, dijo Matías.

¿Qué medidas preventivas tomaron Matías y Diego?

Matías señaló que como parte de las medidas preventivas que tendrá en cuenta ante el regreso a clases son:

mantener la sana distancia

el uso del cubrebocas

gel antibacterial

uso de sanitizantes.

En caso de ver a un compañero sin el cubrebocas puesto, Matías no dudó en decir que le pedirá que se lo ponga, pues se podría contagiar de Covid-19.

En tanto que la mamá de Matías y Diego detalló que les indicó a sus hijos usar cubrebocas y no quitárselo en ningún momento.

También les brindó sanitizante para que una vez que lleguen al salón de clases limpien su banca.

Otra instrucción que les dio a sus hijos fue que no presten ningún artículo con sus compañeros, por seguridad. Así como guardar su sana distancia.

“Sí me preocupa, pero también el verlos que ya van a regresar a la escuela… al menos ver a sus compañeros, para ellos es emocionante, les da mucho gusto” Mamá de Matías y Diego

“Espero y confío en que todo salga bien, son pocas horas”, añadió.

Con información de Excélsior.