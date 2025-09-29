México.- El compromiso con el medio ambiente es de los puntos prioritarios que Mars tiene en mente desde hace años y nos invitó a platicar con personas clave que lideran los esfuerzos y compromisos que la empresa se ha trazado para hacer de México un lugar mejor.

Mars, fundada en 1911, es una de las empresas multinacionales más grandes del mundo dedicada al alimento y nutrición para personas y sus mascotas, con productos como Pedigree, Whiskas, M&M’s, Skittles y más.

Es por eso que su compromiso con el medio ambiente es imperativo para su operación del día a día, buscando generar una cultura de sustentabilidad y reciclaje responsable con los trabajadores de la empresa y las comunidades donde operan.

Mars y la sustentabilidad

Uno de los propósitos de Mars se basa en “el mundo que queremos mañana, empieza en cómo hacemos negocios hoy”, nos cuenta Andrea Amador, gerente de Clima y Sustentabilidad en Mars, que trabaja de primera mano los programas con todos los proveedores pero también ha visto cómo se impulsa la cultura de la sustentabilidad en el día a día de los empleados de la manufacturera.

“Sustentables en una generación” es una estrategia de Mars que surge en 2017 y se enfoca en 3 ejes: “Impulso a la Gente”, “Fomento al Bienestar” y “Planeta Sano” con metas medibles y alcanzables para un corto plazo en 2030 y a largo plazo a 2050.

La estrategia “Planeta Sano” cuenta con temas de acción climática, gestión del agua, cambio de uso de suelo y empaques. Uno de sus enfoques principales también es la forestación y cuentan con una meta para 2025 de poner un alto a la conversión y deforestación de ecosistemas naturales al 100%. Mars trabaja mucho con la trazabilidad de los materiales que usan en sus empaques. Esto se logra con verificaciones anuales con cada uno de sus proveedores (como Brasil y otros países de bajo riesgo ambiental) para conocer de donde proviene el maíz, la soya, cocoa y otros elementos que se usan en la producción de sus alimentos.

Para ellos es imperativo que todos estos productos vengan con sellos de certificación aprobados por un tercero que avale que no se está contribuyendo a un impacto negativo al medio ambiente. Estas certificaciones cuentan con pilares basados en trazabilidad, gestión ambiental, cumplimiento legal, derechos humanos y desarrollo comunitario.

Mars cuenta con programas de cultura agricultura regenerativa como “Tierra de las próximas generaciones”, donde se busca mejorar la salud del suelo y hacerlos más resilientes al cambio climático. Además, han trabajado con diferentes aliados donde han impactado de manera positiva cerca de 400 pequeños agricultores entre 2023 y 2025.

La meta más importante que Mars tiene trazada en este momento en el área de sustentabilidad es la acción climática que busca reducir el 50% de sus emisiones de carbono para 2030. Con “Tierra de las próximas generaciones” se brindan herramientas y capacitaciones a los agricultores en las diferentes prácticas para lograr la cultura regenerativa. Con temas como el manejo de fertilizantes orgánicos y sintéticos a precisión, rotación de cultivos, cultivos de cobertura y otras prácticas para que los suelos capturen más carbono y así lograr su meta de “Impacto Cero” para 2050.

En el área de operaciones de Mars se enfocan mucho en la eficiencia de agua y energía. Todas las plantas, oficinas y centros de distribución de Mars en México son 100% impulsadas por energía renovable, como el generador eólico en Mérida, Yucatán. Con esto, no sólo se busca el mejoramiento de producción y la reducción de huella ambiental de Mars, sino también en la de sus proveedores pequeños, medianos y grandes a través de capacitaciones de acción climática donde se enseñan “¿Qué es la huella de carbono?”, “¿Qué es una emisión de Alcance 1, 2, 3 “¿Cómo hacer planes de reducción?”, entre otros temas.

Desde hace 5 años, Mars logró alianzas estratégicas para cuidar el balance hídrico de las comunidades donde sus plantas operan, enfocándose principalmente en los esfuerzos de Jalisco, Guanajuato y Nuevo León, que son áreas de constante sequía.

En Guanajuato se le enseña a los agricultores a cómo tener cultivos más eficientes con menor uso de agua. En Jalisco, es un proyecto grande de reforestación para obtener agua. Las metas y propósitos que Mars se propuso con estas alianzas en temas de balance hídrico se lograron un año antes de lo propuesto, teniendo proyectado alcanzarlas en 2025 y se finalizaron en los últimos meses de 2024.

Mars está trabajando para que en los próximos 3 a 4 años puedan cubrir el 90% de energía térmica (gas) que utilizan en las áreas de secado de sus alimentos. La manufacturera cuenta con un iniciativa llamada “Objetivos basados en Ciencia” en la cuál, su área de innovación evalúa cómo cambiar recetas, cuidando la sustentabilidad y la huella de carbono que busca mejorar la calidad de sus productos.

Mars y Thriving People

“Al ser Mars una empresa familiar, cambia todo”, asegura Rosalba Delgado, Directora de Asuntos Corporativos de Mars Wrigley Latinoamérica Norte, con la que platicamos sobre cómo hacer una cadena de suministros sostenible, como las 4 generaciones de la familia Mars lo han hecho de manera exitosa desde hace más de 100 años y asegurar una visión correcta para los próximos cien.

La confitera Mars Wrigley con sus productos M&M, Skittles, la barra Mars y otros más tienen 2 elementos vitales para su producción: el cacao y el azúcar, los cuáles representan extrema relevancia en México. Por eso, el objetivo de M.W. es diseñar estrategias y programas comunitarios para mejorar la situación del campo y los agricultores.

Arriba hablamos sobre la estrategia “Sustentables en una generación”, uno de los principales pilares de este programa es “Thriving People”, enfocada en impulsar a la gente del campo con planes como “Dulce desde el origen”, un programa con el que llevan 6 años trabajando de la mano de productores de azúcar.

“Dulce desde el origen” no sólo se enfoca en la producción y cuidado de los suelos, sino también en los derechos humanos de los agricultores y su protección. Se hacen alianzas con expertos como ProForest, entre otros, para minimizar cualquier accidente con estándares de derechos humanos y agilizar todos los procesos a través de un sistema de gestión.

Las comunidades azucareras son beneficiadas desde los trabajadores hasta sus familias. Partiendo desde una contratación responsable por parte de proveedores hasta facilitarles herramientas como cascos, chalecos, guantes y otros equipamiento necesarios para su protección. Además, se han instalado estaciones de sombra e hidratación para el cuidado de los agricultores.

Pero no todo queda aquí, también se han abierto canales de comunicación para escuchar y entender las necesidades de los cañeros. Para conocer de una manera más certera sus obstáculos del día a día, saber qué tipo de capacitaciones necesitan y empoderarlos con lo necesario para cubrir estas cuestiones.

Desde hace 6 años, seis mil cortadores de caña más sus familias han recibido equipos y capacitaciones que los impulsen a mejorar su calidad de vida y trabajo. Hoy se cuenta con un 40% menos de accidentes en el campo, gracias a todos los mecanismos que se han aplicado para evitar insolaciones, cortaduras y otras problemáticas que pudieran surgir durante las cosechas.

Por otro lado, “Por amor al cacao”, es un programa que busca apoyar a los productores de cacao de Chiapas y regresarles la productividad que se perdió por una plaga que eliminó el 50% de la producción de la planta, a nivel nacional, hace 20 años.

La estrategia busca renovar las hectáreas de los mini-productores cacaoteros, impartiendo nuevas técnicas que vayan de la mano con el cambio climático. Además, un punto primordial es redignificar al cacaotero y su trabajo en el campo, para que las familias de la comunidad continúen utilizando sus terrenos como un negocio próspero, que sea rentable y que dé como fruto un ingreso digno.

Desde hace doce años, 160 agricultores forman parte de “Por amor al cacao” en el que se les da, desde la planta del cacao (conllevada con un proceso de injerto y libre de plaga), se les ofrecen asesorías técnicas en el campo donde ven temas de riego, hidrogel para la absorción del agua y mantener más tiempo los cultivos, control de plagas y más.

Cada una de estas capacitaciones son personalizadas y con citas “uno a uno” dependiendo de los terrenos y especificaciones de cada cacaotero, para supervisar cómo va su producción y sus técnicas. Se imparten enseñanzas sobre cambio climático, cambios de fechas de corte de cosechas debido al mismo, diversas prevenciones como sequías en Chiapas.

Gracias a esta estrategia que inició en 2013, se ha logrado avanzar de 200 kilos de producción anual de cacao a 900 kilos, devolviéndole a la comunidad el poder de la productividad en su tierra.

Francisco Ríos, Director de Asuntos Corporativos de Mars Pet Nutrition México, se dice contento con los resultados que los programas de sustentabilidad y apoyo a las comunidades han generado. Sin embargo, tiene muy en claro que las metas y propósitos son un tema que evoluciona constantemente y sabe que Mars debe continuar rodeándose de expertos y generar alianzas vitales para aumentar de manera positiva el impacto ambiental de la manufacturera.

Ríos y su equipo también saben que es esencial seguir educando a las comunidades, y sobre todo a las nuevas generaciones, en temas de sustentabilidad desde cosas tan pequeñas como separar la basura, el reciclaje, el uso correcto y desperdicio de agua, entre otros. La familia Mars sabe que la mejor manera de lograr esto es a través de la mayor cobertura posible de información y los nuevos canales que la tecnología nos ofrece.

Mars y Ecolana

Así fue como en 2022 surgió la alianza de Mars con Ecolana, una empresa de expertos en reciclaje que guía a las personas en cómo y dónde reciclar gracias a un mapa digital y una app que te muestra los diversos tiraderos que existen en todo México y donde podrás recibir dinero por los residuos que llevas.

Ecolana surge de la necesidad de tener información actualizada y veraz sobre los diversos tiraderos y centros de reciclaje. Fundada en 2016 por Lisseth Cordero, la empresa lleva 9 años transformando el país e inculcando el hábito del reciclaje de flex en las comunidades.

Mars y Ecolana cuentan con un festival de reciclaje que se hace en la CDMX 3 veces al año, donde reciben todas tus bolsas y envolturas de plástico (FLEX), además de tener actividades y recompensas para toda la familia. El Flextival Ecolana lleva 8 ediciones, con una novena por celebrarse el próximo 25 de Octubre en el Parque Lázaro Cárdenas de la alcaldía Cuauhtemoc y 26 de Octubre en el Parque Arboledas (Parque Pilares) de la alcaldía Benito Juárez.

Ecolana no sólo tiene esfuerzos enfocados en el consumidor, también en chatarreros que compran el material en grandes volúmenes que generan empresas comprometidas con el medio ambiente, como Mars, que tiene el objetivo de reducir 15 mil toneladas en México para finales de 2025, previendo se sobrepase la meta. De este modo se han diseñado nuevos objetivos más ambiciosos a partir de estos logros.

Mars continúa su compromiso con México y sus comunidades, alcanzando logros antes de lo previsto y logrando alianzas clave que beneficien a los consumidores, a los proveedores, mini-productores, al negocio y al medio ambiente para 2030 y 2050. La manufacturera está impulsando sus propuestas innovadoras que ya están haciendo del mundo un lugar mejor.