Marko Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), recibió este martes 9 de enero una tremenda lección de parte de Samuel García porque aseguró que sí pertenece a la vieja política .

Todo se derivó de una publicación realizada por el líder panista en redes sociales, en donde a través de su cuenta de X (antes Twitter) compartió cuál era el acuerdo político que tenía el blanquiazul con Manolo Jiménez del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Esto tiene lugar luego de que el ahora gobernador de Coahuila manifestara durante una entrevista para radio, que el PAN aportaría el 20% de los votos durante las elecciones pasadas, pero debido al bajo porcentaje quedarían fuera de alguna decisión .

En busca de defenderse de las palabras de Manolo Jiménez, Marko Cortés acusó de mentiroso al mandatario estatal y compartió los documentos que detallan el verdadero acuerdo que existía entre el PRI y el PAN.

De acuerdo con que compartió el dirigente panista, el partido tricolor tendría entre sus facultades la elecciones para sus candidatos a la gubernatura de Coahuila y el Estado de México, en tanto, el PAN podría definir al aspirante presidencial, así como a los candidatos para alcaldías.

“Es una verdadera pena que el recién entrado gobernador Manolo Jiménez mienta con tal facilidad; quien miente e incumple en lo poco, miente e incumple en lo mucho. El acuerdo político firmado por el hoy gobernador no está vinculado al porcentaje obtenido en el resultado electoral. Es muy sabido que el PAN sacrificó una parte de su votación por no postular a un candidato a la gubernatura. En el PAN somos serios, sí honramos nuestros compromisos, no pedimos más, pero tampoco aceptamos menos de lo que se comprometieron con nuestra institución”.

Marko Cortés