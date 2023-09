Marko Cortés, presidente del PAN, no está contento con la designación de Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia y advirtió el fin de Morena en las elecciones 2024.

Hace unas horas, Morena dio a conocer los resultados de la encuesta interna que posicionaron a Claudia Sheinbaum como la corcholata ganadora.

Resultado que ha generado opiniones divididas, pues militantes de Morena respaldan la elección de Claudia Sheinbaum, mientras que la oposición condena el “dedazo” en el proceso.

Marko Cortés rechaza a Claudia Sheinbaum como candidata y asegura que Xóchitl Gálvez será la presidenta

Marko Cortés expresó su descontento con la elección de Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia por parte de Morena.

A través de un video, el dirigente del PAN acusó dedazo en el proceso interno de Morena, pues dijo que Claudia Sheinbaum fue impuesta por el presidente AMLO.

No obstante, advirtió el fin de Morena en las elecciones 2024, pues dijo que Claudia Sheinbaum “perdió el gas, no entusiasma, no convence, no levanta ni levantará”.

Así, aseguró que Xóchitl Gálvez, la candidata del Frente Amplio por México, será la primera mujer presidenta de México.

“Yo no tengo duda, la corcholata oficial perderá frente a Xóchitl Gálvez. Con el dedazo de López Obrador, comenzó el fin de su gobierno”. Marko Cortés

Finalmente, Marko Cortés mandó un mensaje a Marcelo Ebrard, quien terminó peleado con Morena tras acusar irregularidades.

“Ebrard, ánimo, aguanta, el pueblo se levanta, Xóchitl será la primera mujer presidenta de México”, concluyó el dirigente del PAN.

Con el dedazo en el proceso de Morena, comenzó el fin del gobierno de @lopezobrador_, porque su corcholata perdió el gas, no levanta, ni levantará.



Ebrard ánimo, aguanta, el pueblo se levanta y ya decidió que Xóchitl será la primer mujer presidenta de México. pic.twitter.com/DOSr9Er4CA — Marko Cortés (@MarkoCortes) September 7, 2023

Jesús Zambrano también critica elección de Claudia Sheinbaum como candidata presidencial

Por otra parte, Jesús Zambrano, dirigente del PRD, también señaló el dedazo en Morena y aseguró que le hicieron trampa a Marcelo Ebrard en el proceso de la encuesta.

Es por ello que el perredista sentenció que Morena “está evidenciando su incapacidad para organizar procesos limpios” y que se hacen trampa entre ellos.

Con esta ventaja y al igual que Marko Cortés, Jesús Zambrano sostuvo que el Frente Amplio por México ganará las elecciones 2024 con Xóchitl Gálvez como presidenta.

En Morena están moralmente derrotados y divididos, evidenciaron que son incapaces de realizar procesos limpios. Les vamos a ganar en el #2024. #DedazoPresidencial pic.twitter.com/uve3HqFBRy — Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) September 7, 2023

Xóchitl Gálvez reacciona a nombramiento de Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia

De manera más breve, Xóchitl Gálvez también reaccionó al nombramiento de Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia.

En tres frases, Xóchitl Gálvez dijo estar feliz porque México tendrá a su primera mujer presidenta, pero no en referencia a Claudia Sheinbaum.

También expresó que la contienda será de Estado entre ciudadanos y que la esperanza pinta sobre el Frente Amplio por México; oportunidad que no van a desaprovechar.

Tres netas:



1.- Estoy feliz, en 2024 México tendrá su primera Presidenta.👏🏼



2.- La contienda será de Estado contra ciudadanos. 🤞🏼



3.- La esperanza sonríe de este lado y no la soltaremos. 🩷#XóchitlVa — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 7, 2023

¿Cómo van Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez como candidatas a la presidencia en las elecciones 2024?

De acuerdo con el último tracking diario de SDPnoticias y MetricsMx, del 30 de agosto, la intención de la ciudadanía ubicó a Claudia Sheinbaum como la candidata presidencial favorita, seguida por Xóchitl Gálvez.

Los resultados fueron los siguientes:

Claudia Sheinbaum: 33.1 por ciento de las preferencias

Xóchitl Gálvez: 28.5 por ciento de las preferencias