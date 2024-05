Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, aprovechó el eco que ha generado la Marea Rosa para lanzar un fuerte señalamiento sobre la organización.

De cara las elecciones 2024, la organización ciudadana identificada como Marea Rosa anunció que el domingo 19 de mayo realizará marchas a lo largo del país con el presunto fin de defender la democracia.

No obstante, este propósito no ha sido bien recibido por figuras como Mario Delgado, quien asegura que la Marea Rosa esconde que su estructura opositora opera con intenciones que no son genuinas.

“ Insisten en engañar a la gente ” lanzó Mario Delgado como un fuerte señalamiento sobre la Marea Rosa, de la cual, además de relacionarla con Xóchitl Gálvez, expresó lo que te contamos a continuación.

Xóchitl Gálvez y la marea rosa en el Zócalo de la CDMX (Michelle Rojas)

Este es el fuerte señalamiento que lanza Mario Delgado sobre la Marea Rosa

En conferencia de prensa, Mario Delgado se lanzó contra la Marea Rosa enfatizando en el señalamiento de que la organización es meramente partidista y se mueve por tales intereses políticos.

Asimismo, al darle voz a Morena, calificó al movimiento como una f arsa que se esconde bajo supuestos fines democráticos cuando su plan real es abogar por los partidos y candidatos de la oposición (PAN, PRI y PRD).

La mayor prueba de la emblemática declaración de Mario Delgado es que la candidata opositora tiene registrado desde 2023 la marca “ Fuerza Rosa ” para el reclutamiento de operadores políticos.

Y no solo eso sino que, según el fuerte señalamiento, el domicilio para llevar a cabo tal procedimiento por la Marea Rosa es el mismo de la encuestadora México Elige, estrechamente relacionada con Xóchitl Gálvez.

Así pues, Mario Delgado advierte que en las marchas programadas por la Marea Rosa, lo que ocurrirá es la promoción de la oposición entre la ciudadanía para obtener votos en las elecciones 2024.

De modo que todo el planteamiento no es genuino y ni siquiera la convocatoria se puede deslindar de su apoyo al PRIAN, engañando a unos cuantos que sí quieren manifestarse por la democracia.

Todo fue una farsa. Entonces, ¿a qué se resume la marcha de este domingo? [...] Insisten en la marcha y engañar a la gente. Mario Delgado

Mario Delgado, presidente nacional de Morena (Cortesía)

Xóchitl Gálvez, Santiago Taboada y otros detalles que confirmarían vínculos de la oposición con la Marea Rosa

Una de los principales indicios de que la Marea Rosa trabaja a favor de la oposición es que Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada anunciaron que estarán presentes en sus manifestaciones del domingo 19 de mayo.

Sin embargo, son más detalles los que confirman este vínculo entre PAN, PRI, PRD y la Marea Rosa, según los fuertes señalamientos de Mario Delgado:

Xóchitl Gálvez registró Fuerza Rosa para reclutar voluntarios y operadores políticos

El domicilio de Fuerza Rosa está vinculado con el equipo de Xóchitl Gálvez

Santiago Taboada y Xóchitl Gálvez se subirán al templete de la Marea Rosa

El objetivo, más allá de la presidencia de México, es ganar los cargos plurinominales

“ No existe” siempre ha sido del PRIAN, una marca para engañar a la ciudadanía ”, concluyó Mario Delgado en su posicionamiento sobre la Marea Rosa y su funcionamiento.

¿Cómo van las encuestas sobre la presidencia de México rumbo a las elecciones 2024?

Según datos de la encuesta MetricsMx sobre la intención de voto al mes de mayo, Claudia Sheinbaum es la candidata a la presidencia de México de las elecciones 2024 que lidera las preferencias entre la ciudadanía:

Claudia Sheinbaum: 54.4% a favor

Xóchitl Gálvez: 21.3% a favor

Jorge Álvarez Máynez: 12.8% a favor