La marcha por el INE, del pasado 13 de noviembre, no conducirá a algo positivo porque la usarán los perdonados para lavar su imagen, afirmó Federico Arreola.

El director general de SDPnoticias, Federico Arreola, recriminó que los perdonados se hayan sumado a la sociedad civil en la marcha por el INE, por lo que no le será positivo a la movilización.

En la manifestación participaron miles de personas tanto en la CDMX como otras ciudades del país en lo que los organizadores llamaron defensa del Instituto Nacional Electoral ante la iniciativa de reforma electoral de AMLO.

Federico Arreola explicó la figura de los perdonados y lo trajo a cuenta ante la marcha por el INE, que tuvo lugar el pasado domingo 13 de noviembre.

El periodista recordó a Sergio y Lupita, en El Heraldo Radio, que la expresión de los perdonados tuvo su origen en 2014, cuando tuvo lugar el fenómeno de las autodefensas en Michoacán.

Federico Arreola comentó que en la marcha por el INE aparecieron los perdonados, por lo que consideró que ello no será positivo si dicha movilización quiere trascender.

Federico Arreola abundó que en la actualidad, los perdonados que participaron en la manifestación son políticos como pasados corruptos como Elba Esther Gordillo, Alejandro “Alito” Moreno, Roberto Madrazo y Vicente Fox.

El escritor así describió a cada uno de esos personajes:

Federico Arreola comentó que en la marcha había mucha sociedad civil y entre los políticos rescatables están Luis Donaldo Colosio Riojas y Margarita Zavala.

Federico Arreola dijo que habría que ver si la marcha por el INE conduce a algo bueno, aunque es difícil por los perdonados que participaron en ella.

Para Federico Arreola, las post marchas bien conducidas pueden llenar urnas, si embargo mal llevadas pueden ser irrelevantes.

No obstante, apuntó, la presencia de perdonados como Alejandro Moreno, da mala imagen a la movilización, pues el líder del PRI ya ha dado muestras de traición y corrupción.

“(Alito Moreno) ya traicionó a la coalición PRI-PAN-PRD en una votación en el Congreso. Ahora dice que no va a apoyar la reforma electoral. No dudo que en el Estado de México impida la alianza, o en 2024. Hará lo que se le pega la gana porque el tipo es un tramposo”

Federico Arreola además señaló que habrá que esperar a lo que dicen las encuestas después de la marcha por el INE.

No obstante, las recientemente publicadas siguen dando ventaja a Morena tanto en el Edomex como en las presidenciales del 2024.

El periodista reiteró que la movilización difícilmente conducirá a algo positivo porque los políticos corruptos que participaron “codo a codo” con la sociedad civil querrán lavar su imagen e inclusive limpiar su patrimonio.

“Ya veremos si la marcha la saben conducir a algo positivo, no me parece. No me parece que vaya a ocurrir por la presencia de los perdonados, de tanto corrupto que están utilizando la marcha del INE para lavar su imagen, e inclusive algunos más vivos la van a utilizar para lavar sus patrimonios”

Federico Arreola