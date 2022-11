El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mandó un abrazo a la señora que le dijo “indio de Macuspana” en marcha del Instituto Nacional Electoral (INE); la situación quedó registrada en video.

Durante la conferencia mañanera de hoy 14 de noviembre, AMLO habló sobre la marcha por el INE que tuvo lugar en cerca de 50 ciudades de México el pasado domingo.

El presidente de México, quien c umplió 69 años el pasado 13 de noviembre , calificó a los asistentes a la marcha por el INE como “racistas y clasistas”, además señaló que no marcharon por la democracia, sino por la corrupción.

En ese sentido, y para demostrar “los sectores” que acudieron a marchar por el INE , AMLO exhibió el video de una señora que durante la marcha lo insultó y llamó “indio de Macuspan”, de manera racista.

Una asistente a la marcha por la defensa del INE, aprovechó que era grabada para mandar un mensaje a AMLO.

La señora, quien formaba parte de los manifestantes en defensa del INE, mando un mensaje a AMLO en doonde lo llamó “indio de macuspana”, “pata rajada”, “naco”, “pendejo”, “acomplejado” y “demente”.

Además, cuestionó si tenía valor para ir a matarla, y aseguró que “al INE no se le toca”.

Además, la señora aprovechó para señalar que con la reforma electoral de AMLO, su descendencia es la que está en juego, y agregó que “ni el mejor zapato” le quitará sus “patas rajadas” al presidente de México.

Por su parte, AMLO aprovechó su conferencia matutina para responder a la señora que lo llamó “indio de Macuspan”, y más.

El presidente de México aseguró que la señora “tiene todo su respeto” y le mandó un abrazo; además, expresó que “la quiere”, ya que su actuar es producto de circunstancias y “nadie es perfecto”.

AMLO también dijo que la respeta porque es su manera de pensar, y que en una democracia se tiene que garantizar el derecho a disentir; sin embargo, dijo que con su video quiere dar a conocer cómo piensan ciertos sectores que acudieron a la marcha por el INE.

“Si quiero que la pongan es para que de una idea de cómo son ciertos sectores, no todos.

El éxito de la movilización de ayer es que la mayoría de la gente no participó, no pudieron, no quiere decir que no vayan a poder, tienen que volver a convocar, ya sea porque se van a acercar las votaciones en el Congreso o por cualquier otro motivo, que sigan marchando”

AMLO