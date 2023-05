Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, presentará una propuesta “tecnológica” para la encuesta interna de Morena rumbo a las elecciones 2024. El canciller hizo el anuncio a través de sus redes sociales.

El panorama de las elecciones 2024 supone una disputa interna entre los posibles candidatos de Morena a la Presidencia de la República. Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de CDMX, son dos de los aspirantes mejor posicionados.

130 legisladores de Morena, PT y Partido Verde mostraron su respaldo por la posible candidatura presidencial de Marcelo Ebrard en las elecciones 2024, esto sucedió el 17 de mayo de 2023 y se hicieron declaraciones en ese sentido.

Emmanuel Reyes, diputado de Morena, pidió “piso parejo” a los gobernadores de Morena, a quienes el propio Marcelo Ebrard cuestionó por considerar que realizaron actos de campaña en favor de Claudia Sheinbaum, quien lo negó.

“Yo no creo que sean dados cargados. (Los gobernadores) tienen libre opinión de manifestar su opinión. Eso no quiere decir que estén cargando a una u otra persona: hay gobernadores que han dicho ‘yo apoyo a esta persona’ (…) lo importante es que se invite a todos y a todas, y al mismo tiempo que nadie utilice recursos públicos, que siempre hemos estado en contra de ello”.

En ese contexto se dio la propuesta “tecnológica” para la encuesta interna de Morena de Marcelo Ebrard.

Marcelo Ebrard subió un mensaje a sus redes sociales en el que expuso una propuesta “tecnológica” para realizar la encuesta interna de Morena y definir al candidato en las elecciones 2024; ”Ideas positivas para nuestra 4T”, escribió.

“Hola, amigas, amigos, para comentarles que he estado pensando como resolver para que nuestro proceso interno en Morena garantice la unidad y que al mismo tiempo sea muy transparente”, dijo Marcelo Ebrard el su mensaje de Twitter.

El canciller explicó que esta propuesta también buscará la participación de la gente “como es la invitación que hizo el presidente López Obrador”. En ese sentido, se dijo “contento” porque ha encontrado innovaciones tecnológicas.

La propuesta del canciller se dará a conocer el 5 de junio en la tarde, es decir, después de las elecciones 2023 en el Estado de México y Coahuila. “Vamos a estar contentas y contentos todos para que la 4T siga adelante”, dijo.

Marcelo Ebrard podría recibir el apoyo de 130 legisladores. ¿Desbandada en Morena? Diputados federales de Morena, del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde estarían dispuestos a pedir licencia para apoyar al canciller.

“Pediríamos licencia para seguir los trabajos de difusión y promoción, Marcelo Ebrard es un hombre congruente y por consecuencia nosotros también tenemos que ser congruentes. Estamos en contra de la cargada, lo hemos denunciado una y otra vez, y no nos van a callar, vamos a seguir insistiendo en que los gobernadores no metan las manos que jueguen con piso parejo, no todos los gobernadores están cumpliendo con esta parte, por eso vamos a seguir denunciado y acompañando el proyecto de Marcelo Ebrard, taremos 8 puntos arriba de Claudia Sheinbaum”.

Emmanuel Reyes, diputado federal de Morena