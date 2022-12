Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, exigió a Morena establecer las condiciones para una competencia pareja para la candidatura presidencial en las próximas elecciones 2024.

Desde Monterrey, Marcelo Ebrard reiteró su deseo de que Morena lleve a cabo un debate entre los aspirantes presidenciales , así como establecer una fecha límite para separarse de los cargos públicos y una encuesta amplia con una sola pregunta.

Para este propósito, Marcelo Ebrard detalló sus propuestas:

realizar debates en el primer semestre de 2023, entre aspirantes a la presidencia para contrastar perfiles, trayectorias y propuestas

en el primer semestre de 2023, entre aspirantes a la presidencia para contrastar perfiles, trayectorias y propuestas fijar una fecha límite para dejar los cargos públicos , algunos meses previo a realizar la primera encuesta de reconocimiento

, algunos meses previo a realizar la primera encuesta de reconocimiento realizar y supervisar de forma independiente y verificable la aplicación de la encuesta para seleccionar al coordinador de los Comités de Defensa del Voto de Morena; de manera ideal, con una sola pregunta en urna simulada.

Cabe señalar que en una entrevista previa realizada, el canciller Ebrard ya había enfatizado en la necesidad de celebrar debates entre las llamadas “corcholatas”, pues servirá para definir qué le van a proponer a quienes van a opinar en la encuesta.

De lo contrario, dijo, sería una competencia de quién es más cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mario Delgado dice que revisarán propuestas de Marcelo Ebrard; ofrece imparcialidad en la contienda

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, también estuvo presente en el acto organizado por simpatizantes de Marcelo Ebrard, donde señaló que se revisarán las propuestas del canciller.

En el llamado “Encuentro por el Futuro, Nuevo León con Marcelo”, Mario Delgado ofreció imparcialidad y ser un “árbitro justo” en el proceso para la elección de quién ocupará la candidatura presidencia de Morena en las próximas elecciones 2024.

A su vez, Mario Delgado indicó que se buscará mantener la unión en el partido, así como dejar a un lado los proyectos personales.

”En nuestro movimiento no nos cansamos de promover un proceso de unidad, de ser conscientes que es mucho más grande en lo que estamos participando, que no se trata de proyectos personales, sino de un proyecto de país” Mario Delgado. Dirigente Nacional de Morena

El líder morenista dijo estar conciente “de lo que está en juego”, por lo que reiteró que su papel es ser un árbitro imparcial, garantizar juego limpio y “piso parejo”.

“La dirigencia no puede interferir, no puede tener favorito, es más, no podemos tener ni corazoncito porque quien debe decidir es la gente”, apuntó.

¿Cómo va Marcelo Ebrard rumbo a las elecciones 2024?

Marcelo Ebrard es uno de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena rumbo a las elecciones 2024.

Según el tracking diario de SDP Noticias y MetricsMX de este sábado 10 de diciembre, así van los dos aspirantes punteros por Morena: