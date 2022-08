Al parecer, el canciller Marcelo Ebrard le quiere llegar a los chavos, pues presumió una foto con el conductor Christian Burgos.

En redes sociales, Marcelo Ebrard compartió una foto en donde expresó que felicitó a Christian Burgos por su cumpleaños.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el festejo del cumpleaños del presentador mexicano de Corea se llevó a cabo en el café Tacuba.

Asimismo, expresó que Christian Burgos va a dar una conferencia sobre Kpop, BTS, música y cultura.

El canciller Marcelo Ebrard agregó, además, que Christian Burgos se encuentra en México con el fin de visitar a su familia, la cual se reside en la Narvarte, por lo cual, le dijo “bienvenido”.

Marcelo Ebrard presume foto con Christian Burgos (@m_ebrard / Twitter)

¿Quién es Christian Burgos, conductor con quién Marcelo Ebrard presumió una foto?

Christian Burgos es un conductor mexicano que se hizo famoso en Corea del Sur.

Desde joven tomó gusto por los programas y caricaturas provenientes de la nación asiática y se preparó para migrar al país.

Es por ello que, estudió coreano en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüísticas y Traducción, y decidió hacerse licenciado en la carrera de Mercadotecnia.

En ese lapso, trabajó para una minera en donde puso a pruebas su conocimientos como traductor coreano con el fin de ahorrar e irse a Corea del Sur.

Poco después, como maestro de español en el país, un amigo lo invitó al elenco del programa “Abnormal Summit”, donde ganó gran fama.

Fue tanto así, que años después apareció en el elenco de otras producciones como “Where is my frind’s home”. “Welcome, first time in Korea”, “Mask king, entre otras.

Tras tomar popularidad, México lo nombró embajador honorario y fue portador de la antorcha olímpica en el invierno de 2018.

No es la primera vez que Marcelo Ebrard se encuentra con Christian Burgos

Esta no es la primera vez que el canciller Marcelo Ebrard se encuentra con el conductor Christian Burgos, pues en su pasado viaje a Corea del Sur, se encontró con el conductor.

De acuerdo con el titular de Relaciones Exteriores, Christian Burgos es muy reconocido en Corea del Sur, por lo cual dijo que es un orgullo que sea un embajador cultural en la nación asiática.

Cabe señalar que Marcelo Ebrard acudió a la nación asiática con el fin de reconocer la presencia de 2 empresarias surcoreanas en la inauguración de la Refinería de Dos Bocas.

Allí, el canciller fue reconocido como ciudadano honorario pues, de acuerdo con Corea del Sur, contribuye al fortalecimiento de la relación entre ambas naciones.

No es primera vez que Marcelo Ebrard se encuentra con Christian Burgos (@m_ebrard / Twitter)

Marcelo Ebrard es criticado por foto con Christian Burgos; quiere llegarle a los chavos

Luego de compartir su foto con Christian Burgos, el canciller Marcelo Ebrard fue criticado en redes sociales, pues algunos usuarios señalaron que quiere llegarle a los chavos.

Lo anterior porque dicen que quiere conseguir la intención de voto del grupo más grande de fans más grande del país.

Esto porque Marcelo Ebrard es uno de los posibles candidatos a la presidencia del 2024.

Marcelo Ebrard (Galo Cañas/Cuartoscuro)

Marcelo Ebrard, uno de los aspirantes a la presidencia del 2024

El titular de la SRE, Marcelo Ebrard, es uno de los aspirantes a la presidencia del 2024.

Lo anterior porque, de acuerdo con un sondeo hecho por SDP Noticias y Metrics MX, hasta 25 de agosto, el canciller tiene una intención de voto ciudadano del 27.9 por ciento, sólo dos décimas abajo que, la mandataria Claudia Sheinbaum.