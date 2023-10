Marcelo Ebrard, ex corcholata de Morena, guarda silencio frente a la oferta conciliadora que propuso Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras su distanciamiento de la plantilla guinda.

De acuerdo con el presidente de México, existen buenas oportunidades para el ex canciller en la administración federal, mas depende de él tomar una decisión certera.

No obstante, Marcelo Ebrard ha preferido guardar silencio y no expresar respuesta u opinión frente a la particular oferta conciliadora de AMLO.

¿ Será que el silencio de Marcelo Ebrard es signo de una contestación positiva hacia el presidente de México ? La meta de las elecciones 2024 podría tener un nuevo rumbo para la ex corcholata.

AMLO presenta oferta conciliadora a Marcelo Ebrard y él guarda silencio

Durante su conferencias mañanera, AMLO planteó una oferta conciliadora para Marcelo Ebrard luego de que éste se declarara inconforme con los resultados de la contienda interna de Morena.

La finalidad de sus palabras fue darle a conocer a la ex corcholata que su quehacer político es bienvenido a las instancias y estructura del Gobierno Federal .

Sin embargo, Marcelo Ebrard no hizo más que guardar silencio frente a la quizá inesperada oferta conciliadora que el presidente de México hizo de manera pública.

“Aquí están las puertas abiertas para muchos” declaró AMLO refiriéndose a una posible reincorporación, cual no necesariamente cumpliría con las aspiraciones del ex canciller a la presidencia de México.

Siendo este último detalle el que posiblemente ocasionó el silencio de Marcelo Ebrard frente a la conciliadora oferta para el y sus funciones en la vida pública.

¿En qué consiste la oferta conciliadora de AMLO a Marcelo Ebrard?

Por las declaraciones de AMLO, se ha dejado ver que el presidente de México contempla una conciliadora oferta para el regreso de Marcelo Ebrard a Morena, o bien, al Gobierno Federal.

¿Y en qué consiste el plan? A MLO precisó que el ex canciller tiene las puertas abiertas tanto de Morena como del gabinete presidencial, es decir, puede regresar si quisiera hacerlo.

Esto basándose en el excelente trabajo de Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores, “nos ayudó mucho”, declaró el presidente.

Cabe destacar que AMLO sostuvo que, pese a sugerir la conciliadora oferta, espera que sea Marcelo Ebrard quien tome la inciativa para llevarla a cabo.

“Marcelo hizo una labor importantísima como secretario de Relaciones Exteriores, nos ayudó mucho [...] Lo que pasa es que todos tenemos nuestras aspiraciones y son legítimas [...] Pero aquí están las puertas abiertas para muchos de los que están pensando en otros asuntos”. AMLO

Marcelo Ebrard responde; no a AMLO, pero sí a Morena

Luego de que Morena le dio a Marcelo Ebrard un informe con la valoración a su queja por los resultados de la contienda interna, el excanciller presentó su respuesta a la administración .

Ello como parte de un procedimiento que dictamina que tras la entrega de su análisis, la Comisión de Honestidad y Justicia de la plantilla guinda debe recibir réplica del mismo.

Así pues, la impugnación de Marcelo Ebrard que expresó su negativa a los resultados que asignaron a Claudia Sheinbaum como candidata de Morena, da un paso hacia adelante.

Con lo cual, el ex canciller estima que la contienda y su respectiva encuesta se realicen nuevamente sin irrgularidades .

Marcelo Ebrard presentó su respuesta a los informes del Consejo Nacional, así como las Comisiones de Encuestas y de Elecciones de Morena, sobre la impugnación contra el proceso interno del partido; exige que sea corregido de fondo, así como sancionar las irregularidades.

¿Cómo va Marcelo Ebrard rumbo a las elecciones 2024?

En acorde a los datos recopilados por la encuesta MetricsMx, el panorama para Marcelo Ebrard rumbo a las elecciones 2024 no es positivo.

La intención de voto al mes de octubre para los presindenciables, incluído el ex canciller, se refleja de la siguiente manera: