Sin tapujos, Gerardo Fernández Noroña pronosticó que Claudia Sheinbaum hará “pomada” a su rival Xóchitl Gálvez, desde el primer debate presidencial rumbo a las elecciones 2024.

Lo anterior durante el evento de cierre de precampaña rumbo a las elecciones 2024, que realizó la representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM) este 17 de enero en Poza Rica, Veracruz.

Y es que el INE ya dio a conocer que serán tres, el número de debates presidenciales en donde se enfrentarán los aspirantes a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, quien abandera al PRI, PAN y PRD, así como Jorge Álvarez Máynez por Movimiento Ciudadano.

En este sentido, el coordinador de campaña de la precandidata morenista, Gerardo Fernández Noroña, dio una tajante predicción sobre lo que podría suceder en los debates presidenciales, ¿qué fue lo que dijo? Acá te explicamos.

Gerardo Fernández Noroña arremetió contra Xóchitl Gálvez (Graciela López Herrera)

Gerardo Fernández Noroña asegura que Claudia hará “pomada” a Xóchitl en los debates, pues no va a haber “teleprompter”

Así, Gerardo Fernández Noroña vaticinó que al no contar con “teleprompter”, ni nadie que le “sople” a Xóchitl Gálvez durante los debates presidenciales, su abanderada Claudia Sheinbaum, la hará “pomada”.

“Va a haber tres debates sin teleprompter, sin chícharo, sin nadie que le pueda soplar, ¿cómo le va a hacer?; la va a hacer pomada nuestra compañera Claudia Sheinbaum”, declaró el diputado del PT.

Además, Gerardo Fernández Noroña señaló que desde el primer debate presidencial, la precandidata Xóchitl Gálvez resultará apabullada, por lo que declinará su intención de enfrentarse cara a cara contra su contrincante morenista.

”Después del primer debate, ya no va a querer otro; va a decir, ya no me hagan caso; ya no quiero debatir”, ironizó el coordinador de de enlace con organizaciones sociales.

Noroña lanzó una predicción a favor de Claudia Sheinbaum (Daniel Augusto / Daniel Augusto)

Gerardo Fernández Noroña llama “majaderías” los dichos por Xóchitl Gálvez contra Claudia Sheinbaum por tener que “pedir permiso”

Tras su pronóstico, Gerardo Fernández Noroña aprovechó para abordar el polémico reto que lanzó Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum para debatir previo al ejercicio electoral, y donde indicó que debe “pedir permiso” para enfrentarse a ella.

Bajo este contexto, el coordinador de campaña de la aspirante presidencial, calificó el acto como una “majadería de la candidata del frente guango de derecha”.

”Este es un movimiento de mujeres y hombres libres y no necesitamos permiso de nada ni de nadie para defender a la patria, a la soberanía del País y servir al pueblo de México”, replicó Gerardo Fernández Noroña.

Jorge Álvarez Máynez sale salpicado por los ataques de Gerardo Fernández Noroña

Y tampoco Jorge Álvarez Máynez se salvó de las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña, quien criticó su propuesta con la que pretende llevar a cabo 13 debates, como parte del proceso de cara a las elecciones 2024.

Desde Veracruz, el diputado petista catalogó a Movimiento Ciudadano como “desahuciado” y a su nuevo portavoz, como un “aspirante testimonial”, aunque mencionó que no deben “subestimar al adversario”.

”Ya está pidiendo (Jorge Álvarez Máynez), que haya un debate diario, tres veces al día, antes y después de cada alimento, pues por más debate que haya nos van hacer lo que el viento a Juárez”, subrayó Gerardo Fernández Noroña.

Jorge Álvarez Máynez y Xóchitl Gálvez, aspirantes a la presidencia (Especial)

¿Cómo va Claudia Sheinbaum en las encuestas rumbo a las elecciones 2024?

Gerardo Fernández Noroña aseguró que la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum, le ganará a su rival Xóchitl Gálvez en los debates, por esto, te decimos qué dicen las encuestas de cara a las elecciones 2024.

La encuesta MetricsMx dio a conocer que la representante de Morena, está por encima de Xóchitl Gálvez, la abanderada del Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD) por casi 40 puntos.

Así va la intención de voto de la Encuesta MetricsMx del 8 de diciembre: