El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llevará a cabo la conferencia mañanera de hoy viernes 23 de febrero de 2024 en vivo desde Palacio Nacional con varios temas en su agenda.

La conferencia mañanera dará inicio en punto de las 07:00 horas desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Entre los temas importantes de los que AMLO hablaría será la respuesta que The New York Times le hizo luego de que este desprestigiara al medio estadounidense por la investigación en su contra.

Así como mencionar que incluso The New York Times concluyó que no hay evidencia de que AMLO tenga vínculos con el crimen organizado.

Sobre el mismo tema, AMLO se pronunciaría sobre la investigación que emprenderá el INAI contra AMLO por revelar el número telefónico de la corresponsal de The New York Times, Natalie Kitroeff.

Y para cerrar dicho tema, AMLO remataría con la conclusión de La Casa Blanca, que aseguró que Estados Unidos no investiga al primer mandatario por nexos con el crimen organizado.

Otro tema importante del que AMLO brindaría detalles se trata de su reunión con Larry Fank, director de BlackRock y financiero estadounidense.

El mandatario federal hablaría también sobre las aspiraciones de Adán Augusto López y Marcelo Ebrard para senadores por Morena en las elecciones 2024, luego de que buscaron ser los candidatos presidenciales.

Así como el rechazo de Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia, quien se bajó de la candidatura de Morena para la Cámara de Diputados.

Tras concluir su conferencia, el presidente AMLO presidirá el 111 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero en el Patio de Honor de Palacio Nacional, a las 10:00 horas.

Más tarde, a las 13:00 horas, encabezará la inauguración del Acueducto El Salto-La Red-Calderón en Valle de Guadalupe, Jalisco.

Para cerrar su agenda, AMLO presidirá la inauguración del Acueducto Picachos-Concordia en la planta potabilizadora en Concordia, Sinaloa, a las 16:00 horas.

Nota en desarrollo. En breve más información...