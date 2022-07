El expresidente Luis Echeverría Álvarez murió a los 100 años la noche del 8 de julio y todavía hay cosas que muchos no conocen, como su trabajo como informante de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con las memorias del agente E. Howard Hunt, “America Spy: My Secret History in the CIA, Watergate and Beyond”, el expresidente habría sido uno de sus agentes y colaborador de alto nivel para los estadounidenses.

Esto también se puede confirmar en las memorias de Winston Scott, publicadas después de su muerte por su hijo en 2008, tituladas “Nuestro Hombre en México: Winston Scott y la historia oculta de la CIA.

Sin embargo, el hecho se ocultó por muchos años para evitar las críticas al PRI, pues durante la investigación del asesinato de John F. Kennedy, que se retomó en los 90, pudo afectar el gobierno de Ernesto Zedillo.

Esto debido a que el gobierno mexicano era presidido por el mismo partido que lo hizo en los 60, cuando el asesinato del mandatario estadounidense fue asesinado.

Luis Echeverría Álvarez era espía de la CIA, pero no el único

Luis Echeverría (Pedro Valtierra / Cuartoscuro)

De acuerdo con documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos, Luis Echeverría Álvarez era espía de la CIA, desde los sesenta, cuando fue secretario de Gobernación, pero no fue el único mandatario que colaboró con dicha agencia.

En los documentos se especifica que también fueron colaboradores

Adolfo López Mateos

Gustavo Ordaz

Fue hasta el gobierno de Donald Trump cuando 2 mil 800 documentos vinculados con el asesinato de John F. Kennedy fueron desclasificados, que la información fue confirmada.

En éstos, se dio a conocer que Winston Scott, jefe de la CIA en México reclutó a los jefes de Estado y les colocó los nombres clave de:

LITENSOR, para Adolfo Ruiz Cortines

LITEMPO-2, para Gustavo Díaz Ordaz

LITEMPO-8, para Luis Echeverría

En la agencia también colaboraron:

Fernando Gutiérrez Barrios, jefe de la Dirección Federal de Seguridad, secretario de Gobernación y senador

Miguel Nazar Haro, también jefe de la Dirección Federal de Seguridad y pieza clave en la “Guerra Sucia”

El jefe de la estación de la CIA en México entre 1956 y 1969 y que fungió como una pieza clave entre su gobierno y los “espías mexicanos” fue Winston Scott.

De acuerdo con el libro de sus memorias, Luis Echeverría Álvarez y otros funcionarios de alto nivel recibían dinero de Winston Scott, como parte de la operación LITEMPO.

Más aún, el jefe de la estación de la CIA en México, entre 1956 y 1969, mantuvo estrecha amistad con el primer círculo de poder en el país.