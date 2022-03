El periodista Carlos Loret de Mola envió un cordial saludo al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su programa trasmitido por W Radio la tarde de hoy 15 de marzo

Carlos Loret de Mola mandó un saludo a AMLO porque en la conferencia mañanera de hoy, el presidente expresó su preocupación al no escuchar al periodista conducir su programa de radio durante una semana.

Al inició de la emisión de hoy del programa “Así las cosas con Loret”, transmitido de lunes a viernes por W Radio, Carlos Loret de Mola dijo sentirse muy halagado de que AMLO sea un radioescucha más de su trabajo periodístico.

Carlos Loret de Mola recordó las palabras del presidente AMLO en su conferencia matutina, donde asegura que en su administración no se persigue ni reprime a ningún periodista:

“Ahora que no aparecía Loret, yo quería que apareciera en W porque, si no, iban a decir que ya lo estábamos censurando. Qué lo vamos a censurar, o sea, que siga su camino, tiene todo el derecho a expresarse, a manifestarse, no somos iguales que los anteriores”

AMLO