Lorenzo Córdova y delegado de Morena discuten sobre PEF 2022 en sesión del INE

Al parecer, los ánimos entre Lorenzo Córdova, presidente del Consejo del Instituto Nacional Electoral (INE) y Morena están lejos de terminar, pues la cabeza del organismo autónomo discutió acerca del PEF 2022 en una sesión extraordinaria.

Fue durante la intervención de Eurípides Flores, delegado de Morena, que se dio el hecho, ya que este expresó que el presidente el INE utilizaba cualquier oportunidad para difundir “fake news” sobre el PEF 2022.

“Morena usará todas las posibilidades que tenga para desmentir las falsedades del PEF 2022″, puntualizó.

Ante esto, Lorenzo Córdova lo interrumpió y pidió una moción a la Secretaría Técnica del Partido.

Esto con la finalidad de recordarle el punto que se estaba tratando, el cual era la elección extraordinaria en Yezca que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre.

Que falta de profesionalismo de @euripidesf; ahora querrá victimizarse, pero aquí está el video completo: @lorenzocordovav se apegó al reglamento. Si el representante de Morena no lo sabe, que le estudie más por ignorante y por su tono típico de cerrazón.



Lamentable… pic.twitter.com/0qHCGwOiL7 — 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐑𝐮𝐛𝐢𝐨 (@Alberto_Rubio) November 19, 2021

Pese a lo anterior, el delegado de Morena siguió alegando que se estaba interrumpiendo “la intervención de partido político”.

A causa de la nueva negativa, Lorenzo Córdova pidió de apoyo técnico para silenciar a Eurípides Flores.

Allí, la cabeza del INE le advirtió “ceñirse a las normas de la institución”, pues si lo anterior seguía se le quitaría la palabra.

“Le voy a pedir señor representante que, en aras de la cordialidad, no me haga ejercer el reglamento y que por primera vez en la historia de esta institución tenga que aplicar el reglamento que no quiero aplicar”, declaró.

Como respuesta, el delegado de Morena argumentó que Lorenzo Córdova “estaba siendo autoritario”.

Por lo anterior, el presidente del INE solicitó una moción al doctor Uuc-kib Espadas Ancona. Esto con la finalidad de ir a receso mientras se calmaban los ánimos.

Tweet Eurípides Flores (Eurípides Flores / Twitter)

Delegado del Morena denuncia que fue censurado por Lorenzo Córdova

Luego del debate, el delegado de Morena denunció por medio de redes sociales que fue censurado por Lorenzo Córdova.

“Lorenzo Córdova censuró mi intervención en el Consejo General del INE. Es una afrenta a la democracia y a la libertad de expresión”, acusó Flores.

Ante esto, Lorenzo Córdova respondió que en el organismo electoral siempre ha habido un debate libre y respetuoso, en el cual se respetan todos los puntos de vista, mientras estos se den “de manera civilizada”.