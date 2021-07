El periodista Joaquín López-Dóriga aseguró que la respuesta a su derecho de réplica por parte de Ana Elizabeth García Vilchis fue engañosa e insatisfactoria.

Además Joaquín López-Dóriga aseguró que se le dio con “una manipulación” pues desde el inicio lo llamaron “machista”.

Joaquín López-Dóriga aseguró que pidió derecho de réplica luego de que en la mañanera del 30 de junio expusieran un tuit suyo donde decía:

Joaquín López-Dóriga pidió al vocero del gobierno federal, Jesús Ramírez Cuevas , le indicara dónde se encontraba la mentira, pues en el video se ve que el presidente “pasa frente a un hombre armado como si nada”.

Sin embargo, durante la conferencia mañanera del 7 de julio, la presentadora de la sección, Ana Elizabeth García Vilchis, lo llamó machista por preguntarle al vocero en lugar de a ella.

López-Dóriga aseguró que García Vilchis “miente como respira” pues él nunca se refirió a ella al pedir su derecho a replica por razones que no tienen que ver con machismo.

De acuerdo con el periodista, se dirigió a Jesús Ramírez Cuevas porque respondía a un tuit del vocero.

“No me estoy refiriendo a usted (Ana Elizabeth García Vilchis), me estoy refiriendo al tuit que subió el vocero de la presidencia y que yo le hice un comentario, por eso me refiero al vocero y no a usted”

López Dóriga