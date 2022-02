Patricia Armendáriz asegura que al cuestionar “¿de dónde sacan que en la 4T tenemos que vivir a tortilla y frijoles?” no se encontraba defendiendo al hijo de AMLO.

El pasado 30 de enero Patricia Armendáriz escribió en redes sociales que el movimiento de la Cuarta Transformación se encuentra unido por un compromiso social con los pobres.

Mismo objetivo que la abanderada de Morena, Patricia Armendáriz, señaló no significaba que debía comer tortilla y frijoles pues “somos hijos del esfuerzo”.

“De donde sacan que la 4t tenemos que vivir a tortilla y frijoles? No han entendido nada. Somos hijos del esfuerzo, de todas las extracciones sociales y disfrutamos los frutos de nuestro esfuerzo, sin excesos artificiales para parecernos a quienes no somos. Nos une un compromiso social con los pobres por el bien de México y detestamos la corrupción”. Patricia Armendáriz

Luego de las declaraciones de la diputada Patricia Armendáriz, algunos usuarios en redes sociales la acusaron de presuntamente defender al hijo mayor del presidente AMLO.

Sin embargo, el día de hoy martes 1 de febrero, Patricia Armendáriz declaró que las acusaciones son completamente falsas.

“Yo no sé ni siquiera de qué se trata la defensa del hijo del presidente”, detalló la diputada de Morena al tiempo que brindó una explicación sobres sus declaraciones.

Patricia Arméndariz (Twitter/Patricia Arméndariz)

Patricia Armendáriz aclara que no defendió a hijo de AMLO

A través de un video publicado en redes sociales, Patricia Armendáriz aclaró que su comentario anterior se encontraba ligado a la respuesta de un internauta en Twitter.

“Yo compartí la fotografía de unas costillas cortadas que me encantan”, dijo la diputada de Morena, imagen en la que posteriormente un usuario respondió “eso no es pan y frijoles”.

La respuesta fue motivo de molestia para Patricia Armendáriz quien puntualizó que para participar en el movimiento de la Cuarta Transformación no es necesario comer solo a pan y frijoles.

Asimismo, la abanderada de Morena destacó que defiende al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) así como a su movimiento porque es algo en lo que Patricia Armendáriz cree fielmente.

“En la 4T habremos gente de todo tipo de extracciones y eso no tiene que ver con el hijo del presidente y su vida que es privada y yo no me meto”, finalizó Patricia Armendáriz.