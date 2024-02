Sin tapujos, Lilly Téllez por fin reveló por qué mandó a “la fregada” al partido de Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); te damos a conocer las razones.

Las polémicas declaraciones fueron lanzadas el 13 de febrero por la senadora de Partido Acción Nacional (PAN), durante el pleno de la Cámara de Senadores, donde los ánimos se encresparon al abordar la crisis de violencia por la que responsabilizan al mandatario federal.

Y es que la también pre candidata de la oposición al Senado rumbo a las elecciones 2024, llegó en 2018 a la Cámara Alta en representación del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Lilly Téllez no perdona y hace reclamo a Armando Guadiana, que acaba de morir

Sin embargo, en abril de 2020, Lilly Téllez cambió de color partidista y abandonó las filas de la plantilla guinda, al mismo tiempo que agradeció al presidente AMLO, a quien incluso ha llamado “traidor”.

Entonces, ¿cuál fue la razón que motivó a Lilly Téllez a mandar a “la fregada” tanto a Morena como al titular del Ejecutivo Federal? Te damos detalles del encontronazo.

En este sentido, Lilly Téllez explicó que mandó a “la fregada” a Morena y a AMLO por haber fallado en su promesa de traer más “paz” a México.

En su lugar, pronunció la senadora panista, el presidente y el partido guinda han hecho más grande la brecha de violencia e inseguridad en el país.

Asimismo, Lilly Téllez puntualizó que aceptó la invitación de AMLO para ser candidata de Morena, bajo la promesa de reducir la ola de violencia en el territorio nacional.

Cabe destacar que la intervención de la legisladora panista, ocurrió como respuesta a los dichos de su homóloga de Morena, Lucía Trasviña, quien acusó que los partidos de oposición han sido omisos ante el clima de inseguridad que atraviesa México.

“Siempre les he reiterado una pregunta y se las sigo haciendo y no me han dado respuesta, dónde estaban, muchas y muchos de ustedes”

Lucía Trasviña, senadora de Morena