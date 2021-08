Lilly Téllez celebra que Azucena Uresti ya tenga protección del gobierno

La senadora panista Lilly Téllez celebró que la periodista Azucena Uresti ya tenga protección del gobierno tras la amenaza recibida del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En su cuenta de Twitter, Lilly Téllez también aplaudió que el presidente AMLO haya expresado su apoyo a Azucena Uresti esta mañana.

“Celebro que @azucenau ya tenga protección del gobierno y que el presidente @lopezobrador_ le haya expresado su apoyo” Lilly Téllez

Lilly Téllez celebra protección hacia Azucena Uresti (Lilly Téllez)

Cabe destacar que Lilly Téllez fue una las primeras personas en solicitar al gobierno de México que se le brinde protección a la periodista Azucena Uresti.

Lilly Téllez solicita protección inmediata para Azucena Uresti

En sus redes sociales, Lilly Téllez solicitó al presidente AMLO que ordene protección inmediata, así como medidas de prevención para Azucena Uresti.

La senadora señaló que la amenaza a la periodista Azucena Uresti es resultado de la institucionalización de la impunidad al crimen organizado.

Además manifestó que el presidente AMLO pasará a la historia por su cobarde renuncia a la protección de la vida de los ciudadanos.

Incluso, Lilly Téllez presentó una carta dirigida a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sobre este caso.

En dicho documento, Lilly Téllez hace mención sobre cómo en los últimos años se ha ido agravando el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en México.

Tras la amenaza contra Azucena Uresti, la senadora panista solicitó activar de inmediato el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas prevista en la ley para protegerla.

AMLO brinda protección a Azucena Uresti y expresa su solidaridad

El presidente AMLO expresó su solidaridad a la periodista Azucena Uresti, luego de ser amenazada por presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió por una de las organizaciones de la delincuencia” AMLO

En su conferencia mañanera de este 10 de agosto, AMLO sostuvo que Azucena Uresti no está sola y que su gobierno estará junto a ella protegiéndola.

“Vamos a estar junto a ella, apoyándola, protegiéndola. No está sola”, manifestó AMLO.

Al respecto, el presidente señaló que ya se estableció comunicación con Azucena Uresti y se le implementó un mecanismo de protección.

El subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas fue quien atendió a la periodista Azucena Uresti, dijo López Obrador.

Recientemente, se dio a conocer un video donde presuntos integrantes del CJNG amenazan a la periodista Azucena Uresti.

En el video, un presunto representante de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG, amenazó a la periodista.

“Si sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes”, señala el hombre que lee el mensaje a nombre del líder del CJNG.